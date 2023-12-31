نشرة المرأة والصحة.. جريئة جدًا.. هيفاء وهبي تودع 2023 بفستان يثير ضجة على إنستجرام| شاهد.. بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ شيرين عبد الوهاب

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جدلا كبيرا بين متابعيها عبر حسابها بتطبيق Instagram.

وقد نشرت هيفاء وهبي مجموعة من الصور الجديدة التي التقطتها لتوديع عام 2023 في منزلها ببيروت.

تحرص الفنانة شيرين عبد الوهاب، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

تعمل التقلبات الجوية المستمرة على سرعة انتشار الفيروسات والأمراض التي تصيب العديد من الأشخاص، ولذلك من الأفضل تقوية مناعة الجسم لتعمل على مهاجمة الفيروسات بشكل جيد.