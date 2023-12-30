فسحتك عندنا.. أفضل 5 أماكن زهيدة لقضاء احتفالات رأس السنة

هل أعددت خطتك لقضاء رأس السنة في أجواء عائلية؟.. يشغل هذا السؤال فكر العديد من الأسر المصرية البسيطة، التي تود أن تقضي احتفالات رأس السنة في أجواء مختلفة بعيدا عن المنزل، وبأقل التكاليف الممكنة، لذا نقدم للقارئ أبرز 5 أماكن زهيدة يمكن قضاء احتفالات رأس السنة بها.

حديقة الأزهر

حديقة الازهر

تعد حديقة الازهر احدى الوجهات الزهيدة التي يمكن للأسر البسيطة قضاء احتفالات رأس السنة فيها، حيث تتسم الحديقة بمساحات الخضار الشاسعة والمناظر الطبيعية الخلابة، والهواء النقي المريح للأعصاب.

كما يوجد بحديقة الازهر مكان مخصص للأطفال يحوي عدد من الأرجوحات والألعاب الممتعة التي تجذب الأطفال من كل الأعمار.

وتصل سعر تذكرة حديقة الازهر لنحو 25 جنيها للكبار، و15 جنيها من عمر 4 سنوات وحتى 12 سنة.

الحديقة الدولية

الحديقة الدولية

تعتبر الحديقة الدولية من افضل الأماكن التي يتوجه إليها المواطنين لقضاء أوقات ممتعة مع اسرهم خاصة خلال احتفالات رأس السنة، وذلك بفضل مساحتها الكبيرة وتنوع حدائقها.

وتتميز الحديقة الدولية بسعر تذكرتها الزهيد الذي يصل لنحو 10 جنيه للفرد، مما يجعلها قبلة للأسر المصرية لقضاء رأس السنة وسط أجواء احتفالية عامرة بالجو الاسري الدافئ.

ممشى اهل مصر:

ممشى اهل مصر

من اجمل المنتزهات التي أنشأت حديثاً هي ممشى اهل مصر القابع وسط البلد، والذي يطلع على جمال النيل الخلاب، ليجعلك تشعر بالهدوء والراحة النفسية بعيداً صخب الحياة والشوارع.

يتميز ممشى اهل مصر بوجود عدد من المطاعم و الكافيهات الراقية ذات الطراز الحديث، بجانب أماكن مجانية يمكن جلوس زائر الممشى بها.

فيما تصل سعر تذكرة ممشى اهل مصر لنحو 20 جنيها للفرد، مما يجعل هذا المكان في مستوى المواطن البسيط والمتوسط لقضاء احتفالات رأس السنة فيه.

حدائق الإسكان الاجتماعي بزهراء أكتوبر الجيدة

حدائق الإسكان الاجتماعي زهراء أكتوبر الجديدة

اتاحت مشاريع الإسكان الاجتماعي التي انشأتها الدولة للمواطن البسيط، فرصة رائعة للتنزه بالمجان دون عناء أي تكلفة مادية خاصة اذا كان المواطن من سكان تلك المنطقة التي تحوي مساحة شاسعة من الحدائق للجلوس فيها في هدوء وانسجام.

فتلك النزهة لن تكلف المواطن شيء سوى مستلزمات التنزه من طعام وشراب وبعض المسليات التي يعشقها المصريين تناولها في رأس السنة.

تتوفر الموصلات زهراء أكتوبر الجديدة بسهولة بمنطقة الحصري و السادس داخل مدينة السادس من أكتوبر، مما يسهل التنقل الموطنين إليها دون عناء.

حديقة قصر عابدين

حديقة قصر عابدين

من اجمل الحدائق التي طالها التطوير المبهرة هي حديقة قصر عابدين المتواجدة بمنطقة وسط البلد، باتت تلك الحديقة من أجمل الحدائق بوسط العاصمة، والتي تتميز بإضاءتها المبهرة واجواء خلابة تخف الأنظار.

تحتوي الحديقة على عدد من المطاعم التي تقدم اشهى المأكولات والعصائر، علاوة على وجود أماكن مجانية يمكن للمواطن الجلوس فيها في جو عائلي حافل بالجواء احتفالات رأس السنة.

فيما تصل قيمة التذكرة الحديقة حوالي 10 جنيهات، مما يجعلها وجه للتنزه للأسر البسيطة والمتوسطة لقضاء احتفالات رأس السنة المنتظرة.