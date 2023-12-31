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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تحقق مبيعات 100 مليار دولار خلال 2023

هواوي
هواوي

يبدو أن عام 2023 كان بمثابة العودة القوية لشركة هواوي الصينية، حيث حققت ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعاتها بنسبة 9%، بعدما تحدت الحكومة الأمريكية ومنافستها الشرسة آبل.

وفقاً لموقع “تك رادار” التقني، تجاوزت مبيعات المارد الصيني حاجز الـ 98.7 مليار دولار أمريكي جراء المبيعات الضخمة للهواتف الذكية ومعدات الجيل الخامس.

لترتفع إيرادات هواوي الربع سنوية بنسبة 27% مايعادل 34.3 مليار دولار، والفضل في ذكل هو إطلاقها لهاتف متطور في العام المنصرم بمعالج بمعالج من نوع Kirin بمعمارية بناء 7 نانومتر، ما يعني أن القيود الأمريكية فشلت تماماً في كبح جماج هواوي،  كما استحوذ هاتف Mate 60 Pro على جزء من الحصة سوقية لـ آيفون 15.

قال كين هو، أحد المديرين التنفيذيين لهواوي:"“بعد سنوات من العمل الصعب لنقف في وجه العاصفة، عدنا من جديد للمسار الصحيح، وندرك جيداً التغيرات الجديدة في بيئة العمل".

تحظى هواوي بدعم كبير على المستوى المحلي منذ وضعها بالقائمة السوداء في عام 2019، حيث منحتها الحكومة الصينية صفقات ناجحة في مجال شبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية، وتعمل الآن هواوي على تأسيس شبكة لمصانع الرقاقات وتتلقى تمويلات بلغت حوالي 30 مليار دولار حكومة شنتشن.

تقنية الفيديو هواوي آبل هواوي الصينية Mate 60 Pro آيفون 1

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