بعد اتهام كييف بهجوم مميت على بيلجورود.. مسيرات روسية تجتاح أوكرانيا

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأحد، إسقاط 21 مسيرة من أصل 49 أطلقتها روسيا خلال 24 ساعة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن معظم الطائرات بدون طيار كانت تستهدف خط الدفاع الأول لأوكرانيا وكذلك البنية المدنية والعسكرية والبنية التحتية في مناطق خاركيف وخيرسون وميكولايف وزابوريزجيا.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا قصفت مدينة خاركيف الأوكرانية بالصواريخ والطائرات بدون طيار في الساعات التي سبقت ليلة رأس السنة الجديدة، بعد ساعات من اتهام موسكو كييف بتنفيذ هجوم جوي مميت عبر الحدود على بيلجورود.

وفي الموجات الأولى من الهجمات الروسية، أصابت ستة صواريخ على الأقل خاركيف، كما قالت الشرطة الوطنية الأوكرانية يوم الأحد، مما أدى إلى إصابة 22 شخصا على الأقل وإصابة 12 مبنى سكنيا و13 منزلا سكنيا وروضة أطفال.

وقال عمدة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، إنه قبل منتصف الليل بلحظات، كجزء من قصف أوسع لأوكرانيا استهدف كييف أيضا، أصابت عدة موجات من الطائرات بدون طيار الروسية المباني السكنية في وسط خاركيف، مما أشعل الحرائق.

وأضاف عمدة المدينة، إيهور تيريخوف، أنه "عشية رأس السنة الجديدة، يريد الروس تخويف مدينتنا، لكننا لسنا خائفين - نحن لا نكسر ولا نقهر!"

وجاءت الهجمات في غضون ساعات بعد ما قالت موسكو إن هناك هجوم جوي أوكراني "عشوائي" على مدينة بيلجورود، بالقرب من خاركيف وشمال حدود أوكرانيا مباشرة، أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل.

ونقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن مصدر مقرب من لجنة التحقيق الروسية قوله إن أوكرانيا شنت هجومها على بيلجورود من قاذفة صواريخ متعددة في منطقة خاركيف.

ونشر تيريخوف العديد من الصور التي تظهر نوافذ منفجرة من المباني السكنية ورجال الإطفاء يطفئون حريقا في ما بدا وكأنه متجر.

وزاد كلا الجانبين من الهجمات في الأسبوع الأخير من عام 2023، حيث قتلت روسيا ما لا يقل عن 31 مدنيا في أكبر هجوم جوي لها في الحرب على أوكرانيا يوم الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي،جو بايدن، عندما سئل عما إذا كان سيتحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد هجمات روسيا الأخيرة في أوكرانيا: "أتحدث إليه بانتظام".