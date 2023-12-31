مديرة متحف الأطفال: نعلم النشء التاريخ والحضارة بألعاب تفاعلية|فيديو

أكدت الدكتورة إيمان أبوالحسن مديرة متحف الأطفال بـ المتحف المصري الكبير، أن المتحف ليس مخصصًا فقط للأطفال، لافتةً إلى أنه يمكن للكبار أيضًا زيارته.

متحف الأطفال بالمتحف المصري الكبير يعلم الأطفال التاريخ والتراث

أضافت إيمان أبوالحسن خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، في حلقة خاصة من داخل المتحف المصري الكبير، أن متحف الأطفال هدفه إنشاء جيل يحب بلاده، ويحب التراث والحضارة المصرية القديمة، مشيرة إلى أن متحف الأطفال قائم على اللعب، و الأستمتاع للأطفال.

وأشارت مديرة متحف الأطفال بالمتحف المصري الكبير إلى أن متحف الأطفال بالمتحف المصري الكبير يعلم الأطفال التاريخ والتراث، مؤكدة أن مصر بلد لديها تراث كبيرللغاية،معلقة: “بنعلمهم بطريقة يستمتعوا بها”.

وتابعت: «داخل متحف الأطفال هناك لعبة تفاعلية، اسمها (توحيد التاجين)، فجميعنا يعرف أن ملك مصر القديمة كان عنده التاج المزدوج، وهو عبارة عن التاج الأبيض والتاج الأحمر، وعملنا ما يشبه الترس، يمينا ويسارا، وعشان يوحد التاجين لازم يكون فيه طفلين في نفس الوقت، وبكده علمنا الطفل التعاون».