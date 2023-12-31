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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مدير مركز الترميم: نقل 56 ألف قطعة أثرية في المتحف الكبير حتى الآن

الدكتور عيسي زيدان
الدكتور عيسي زيدان

أكد الدكتور عيسي زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بـ المتحف المصري الكبير، أن ما يزيد عن 56 ألف قطعة أثرية من عصر ما قبل الأسرات توجد داخل المتحف، موضحًا أن أهمها قطع أثرية للملك رمسيس والبالغ وزنه 83 طنا، وعمود الملك مرنبتاح الخاصة بملكة من العصر البطلمي.

 

تماثيل سصل وزنها لـ 85 طناً

وأضاف  عيسي زيدان خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، أن ثمة تماثيل ضخمة موجودة على الدرج العظيم يصل وزنها إلى 85 طنا، وجرى نقلها من المخازن والمتاحف.

وتحدث  مدير عام الترميم عن كيفية حفظ الآثار داخل المتحف :«الآثار تدخل إلى مركز ترميم المتحف المصري، وهو واحد من أكبر مراكز الترميم على مستوي الشرق الأوسط، ثم يأتي الدور على تأهيل القطع الأثرية وترميمها، ونقلها، ووضعها على الدرج العظيم، سواء قاعات العرض الرئيسية، أو قاعتي الملك توت عنخ آمون».

المتحف المتحف المصري الكبير العصر البطلمي قطع أثرية الاثار الدكتور عيسي زيدان

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