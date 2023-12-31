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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز سقارة ينفذ احترافية إدارة الإجتماعات الحكومية بالتعاون مع تدريب كفر الشيخ

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة،  اليوم الأحد، دورة "احترافية إدارة الإجتماعات الحكومية"، بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظة كفر الشيخ، والتي يستفيد منهما 28 متدرباً من العاملين بمكاتب القيادات والعلاقات العامة والمجالس والمؤتمرات، ستركز على التعريف بمفهوم الإجتماعات وأهميتها، وأنواعها، والتعريف أيضًا بمراحل الإجتماع الثلاثة وهي: المرحلة الأولى وهي المرحلة "التحضيرية ما يجب فعله قبل أن نجتمع" والتي تضمن ايتيكيت الإجتماعات، وماهو جدول الأعمال، وكيفية إعداد جدول الأعمال؟، واللوجيستيات (من يقوم بماذا)، وخصائص مكان ووقت الإجتماع، وكيف تحسن نسبة الحضور ؟، والمرحلة الثانية وهي مرحلة ( الإنعقاد ) والتي تضمن دورة حياة الإجتماع، وأدوار الحضور، ومعوقات التواصل في الإجتماعات، ودور الرئيس الفعال ، والإجتماعات وأسس الحوار الفعال، والخلاف والإختلاف، وأسباب الخلاف وسبل الحل، وتكتيكات إدارة النقاش البناء، ومهارات وسبل الإقناع، ومراحل صناعة القرار، وطريقة Cornell  لتسجبل الاجتماعات، ثم تختتم الدورة بالتعريف بالمرحلة الأخيرة وهي مرحلة "ماذا بعد الإجتماع"، والتي تتضمن كيف تعلم أن إجتماعك لم ينجح ؟ ، وكيف تفسد إجتماع، وأنماط وفن ترويض الحضور في الإجتماعات .

وفي نفس السياق، وفي ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة من خلال برنامج «مشروعك»، الذي تنفذه الوزارة في جميع المحافظات، لفت اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة خاصة للشباب والمرأة من خلال ذراعها التمويلي "مشروعك"، وتسخر كافة الإمكانيات لرفع الوعى ومهارات وقدرات القائمين على إدارت البرنامج، مما يساهم في التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين الراغبين في الحصول على قروض، مشيراً إلى أن الأسبوع الـ21 بسقارة يتضمن تنفيذ دورة تدريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة" بالتعاون مع مبادرة "مشروعك" يستفيد منها 28 متدرباً من العاملين بمكاتب "مشروعك" بالمحافظات.

ولفت اللواء هشام آمنة، الى ان دورة "المشروعات المتوسطة والصغيرة" ستتناول التعريف بمشروعك وتفعيل طلب الحصول علي قرض من "مشروعك" علي منظومة المراكز التكنولوجية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبادرة "مشروعك " ، والتعريف بخدمات جهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلي شرح أليات التمويل، وسيتم خلال برنامج الدورة شرح الخدمات الغير مالية وخدمات الشباك الواحد، ومبادئ الائتمان، ومقدمة عن بنك الاسكندرية ودوره في التعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى شرح المبادئ المالية للشركات وأسس تصنيف الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتختتم الدورة التدريبية فعالياتها بمناقشة عامة حول برامج تمويل المشروعات الصغيرة .

 

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