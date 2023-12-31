ضبط عاطل سرق دراجة نارية بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره عبر إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" ، متضمناً تعليق بشأن شكوى لأحد الأشخاص، تضرر خلالها من سرقة دراجة نارية ملك نجله بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ( نجل الشاكى "طالب") باكتشافه سرقة دراجته النارية حال تواجده أمام إحدى الكليات بمنطقة سموحة بالإسكندرية.

وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن الدراجة النارية المستولى عليها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتولت النيابة العامة التحقيق.