مستريح السلع ينصب على مواطنين في 15 مليون جنيه بالفيوم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إبشواى بمديرية أمن الفيوم من (8 أشخاص) بتضررهم من ( تاجر مواد غذائية وزوجته - مقيمان بدائرة المركز ولهما محل إقامة آخر بالجيزة ) لتحصلهما منهم على مبالغ مالية بإجمالى ( 15 مليون و130 ألف جنيه ) منذ عام نظير إستثمارها فـى مجال تجارة المواد الغذائية إلا أنهما تعثرا فـى السداد ، ولم يتمكنا من رد أصل المبلغ .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأضافا بتعثرهما نتيجة تعرضهما لخسارة فى مجال تجارة المواد الغذائية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.