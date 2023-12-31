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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة سرقة المساكن في أكتوبر

المتهمون
المتهمون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين، اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول، ولأحدهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، وبحوزتهم بعض الأجهزة الإلكترونية والمتعلقات "متحصلات واقعة سرقة". 

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأرشدوا عن المسروقات بمسكن أحدهم.

كما تم ضبط 3 أشخاص، أحدهم مندوب مبيعات بأحد محال بيع الهواتف المحمولة، لقيامهم بسرقة 9 هواتف محمول من داخل الشركة محل عمل أحد المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلين سيئى النية (مالكا محلي هواتف محمول) وكذا مبالغ مالية حصيلة بيع المسروقات.

ونجحت الحملات فى ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من 3 عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق، تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون، وقطع الأسلاك الكهربائية"، وبحوزة اثنين منهم فرد محلى وطلقتان.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 12 واقعة بدوائر قسمى شرطة "أول أكتوبر، المنيرة الغربية- مركز شرطة أوسيم، وأرشدوا عن المسروقات (12 دراجة نارية).

كما تم ضبط سمكرى سيارات "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة من داخل معمل تحاليل بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزته الأدوات المستخدمة فى واقعة السرقة. 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله "سيئ النية" (مالك محل أجهزة كهربائية مُستعملة - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، تم ضبطه.

وتم ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي فـى مجال سرقات الهواتف المحمولة والحقائب من المواطنين بالطريق العام مُستخدماً دراجة نارية، متخذاً من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب 7 وقائع بدائرة القسم (3 هواتف محمولة – 4 حقائب بداخلها مبالغ مالية)، وقرر بإنفاقه المبالغ المالية وتخلصه من الحقائب، وأرشد عن الهواتف المحمولة بمسكنه، والدراجة النارية  المستخدمة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية أسلوب التسلق التشكيلات العصابية الدراجات النارية العناصر الإجرامية تشكيل عصابى

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