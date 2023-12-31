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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من حكومة الاحتلال بتأجيل الانتخابات المحلية.. ما السر؟

نتنياهو
نتنياهو

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن حكومة الاحتلال قررت تأجيل الانتخابات المحلية حتى 27 فبراير.

ووفقا لصحيفة "هارتس" الإسرائيلية، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه يخطط للتوصية بإجراء الانتخابات المحلية الإسرائيلية في نهاية فبراير.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال أن الانتخابات، التي من المقرر إجراؤها حاليا في أواخر يناير، يجب تأجيلها لأن حوالي 700 مرشح يخدمون حاليا في الخدمة الاحتياطية لجيش الدفاع الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة السابعة العبرية إنه من المتوقع أن توافق حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تنفيذ اتفاق التناوب بين الوزير يسرائيل كاتس، الذي سيعين وزيرا للخارجية، والوزير إيلي كوهين، الذي سيتولى الآن منصب وزير الطاقة والبنية التحتية.

ووفقا للقناة العبرية سيظل كلا الوزيرين عضوين في الحكومة الإسرائيلية الموسعة، مشيرة إلى أن الموافقة على التبادلات تتطلب أيضا موافقة الكنيست.

وبموجب الاتفاق، أكمل كوهين سنة في وزارة الخارجية وسيعمل الآن هناك لمدة عامين، وبعد ذلك سيغيران مناصبهما مرة أخرى خلال العام الأخير من ولاية الحكومة.

وقال كوهين في الأسابيع الأخيرة إن «تبادل الأدوار في رأيه ليس صحيحا في زمن الحرب».

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