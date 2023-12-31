محافظ الدقهلية يتابع الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمشروع مساكن الجلاء

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ؛ اجتماعاً لمتابعة الوقف التنفيذي لأعمال توصيل المرافق الي مشروع مساكن الجلاء ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، وذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة.

وشارك في الاجتماع المهندس أسامة إسماعيل ممثل صندوق التنمية الحضارية، والعميد هشام دياب مدير الإدارة العامة للمرور، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقائد طاقم الاشراف علي مشروع تطوير عواصم المحافظات بالدقهلية والمهندسة نهاد البلتاجي مدير وحدة التنمية الحضارية بديوان محافظة الدقهلية، والمهندس حامد عبدالخالق وكيل وزارة الكهرباء لجنوب الدقهلية ، والمهندس شريف حجازي نائب مدير شركة غاز مصر بالدقهلية.

وأكد "مختار"، على ضرورة تضافر جهود جميع القطاعات لسرعة الانتهاء من كافة أعمال المرافق بالمشروع تمهيدا لافتتاحه قريبا.

وأشار " مختار" إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير عواصم المحافظات من خلال تطوير المناطق الغير مخططه وإعادة بناء المساكن والعمائر القديمة لتوفير حياه كريمه للمواطنين بالتزامن مع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالريف المصري .

وقال " مختار "، إن مشروع تطوير مساكن الجلاء هو هدية فخامة الرئيس السيسي لأهلينا أبناء مدينة المنصورة لتوفير سكن كريم لهم ، وحياة كريمة تليق بأبناء الدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل التيار الكهربائي إلي جميع العمارات السكنية داخل المشروع تمهيداً لافتتاح المشروع وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين .

كما وجه " مختار " بزيادة المسطحات الخضراء داخل المشروع وإنشاء ملاعب ومناطق ترفيهية لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين المقيمين في هذه العمائر بعد تسليمها.

واشاد " مختار " دور صندوق التنمية الحضاريه علي تمويله المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات بالدقهلية منها مساكن الجلاء ومشروع ارض حي شرق وتطوير المناطق الغير مخططة في كل من المنصوره وبلقاس والسنبلاوين.



جدير بالذكر ان مشروع مساكن الجلاء يتم تنفيذه ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والذي يتم تمويله من صندوق التنمية الحضارية وهو عبارة عن إنشاء وحدات سكنية ، حيث يتم إنشاء 7 أبراج سكنية بعدد 704 وحده سكنية و 58 محل تجاري وحضانه ووحدة صحية ، بالإضافة إلي إنشاء وحدات سكنية علي أرض حي شرق المنصوره وتشمل إنشاء 11 برج سكني بعدد 658 وحده سكنيه و 88 شقه اداري و 22 محل تجاري .

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