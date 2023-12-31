عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرسنال يخسر أمام فولهام ويحل رابعا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

صدى البلد

انتهت المباراة بين أرسنال وفولهام بفوز فولهام بهدفين مقابل هدف. 

وتقدم أرسنال مبكرا في النتيجة، عن طريق بوكويو ساكا في الدقيقة 5 من عمر المباراة بعد خطأ من حارس فولهام في التعامل مع عرضية مارتينيلي.

وسجل راؤول خيمينيز هدف التعادل لفولهام في الدقيقة 29، وأحرز بوبي ريد هدف الفوز في الدقيقة 59.

وأعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال عن الدفع بثنائي الفريق كاي هافرتز وإيدي نيكيتاه في التشكيل الأساسي المقرر أن تخوض المواجهة أمام فولهام في الدوري الانجليزي.

 وجاء تشكيل فريق أرسنال للمباراة، كالتالي:

  • حراسة المرمى: ديفيد رايا
  • الدفاع: جاكوب كيور، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، بن وايت
  • الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافرتز
  • الهجوم: جابرييل مارتينيلي، إيدي نيكيتاه، بوكايو ساكا

وبهذه النتيجة يصبح أرسنال في المركز الرابع خلف مانشستر سيتي برصيد 40 نقطة وهو نفس عدد نقاط السيتي ولكن فارق الأهداف لصالح كتيبة جوارديولا.

آرسنال وفولهام الدوري الإنجليزي ترتيب الدوري الانجليزي بوكايو ساكا فريق أرسنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

مجدي عبد الغني يهاجم فيتوريا: هذا اللاعب لا يستحق الانضمام للمنتخب

بعد اتهامات جمهور الزمالك.. الأهلي يعلن مفاجأة بشأن إمام عاشور

تحرك عاجل من عدلي القيعي لحسم صفقة الموسم لـ الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد قرار رئيس الحكومة..هؤلاء الموظفون محرومون من عطلة عيد الميلاد بأمر القانون

مفاجأة عاجلة..منتخب مصر يعلن سر استبعاد عبد الله السعيد

مع تبني استهداف سفينة.. الحوثيون يعلنون مصرع 10 من عناصرهم بضربة أمريكية

نتنياهو يرفض اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة

مدير منتخب مصر يكشف رسالة عبدالله السعيد بعد استبعاده من قائمة أمم إفريقيا

إقالة 9 جنرالات في حملة تطهير موسعة بالجيش الصيني .. تقرير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"احسدوني على النعمة".. رسالة مؤثرة من سيدة فلسطينية فقدت معظم عائلتها| فيديو

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

مجسم وملفت.. بوسي تثير الجدل احتفالا بالسنة الجديدة

تشييع جنازة والدة الموزع الموسيقى أحمد عادل من مدينة نصر

فيديو

قبل انطلاقها|استعدادات أصالة لحفل ليلة نجمات العرب.. فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ.. فنانة شهيرة تثير الجدل بثلاثة وشوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ