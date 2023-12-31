أرسنال يخسر أمام فولهام ويحل رابعا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

انتهت المباراة بين أرسنال وفولهام بفوز فولهام بهدفين مقابل هدف.

وتقدم أرسنال مبكرا في النتيجة، عن طريق بوكويو ساكا في الدقيقة 5 من عمر المباراة بعد خطأ من حارس فولهام في التعامل مع عرضية مارتينيلي.

وسجل راؤول خيمينيز هدف التعادل لفولهام في الدقيقة 29، وأحرز بوبي ريد هدف الفوز في الدقيقة 59.

وأعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال عن الدفع بثنائي الفريق كاي هافرتز وإيدي نيكيتاه في التشكيل الأساسي المقرر أن تخوض المواجهة أمام فولهام في الدوري الانجليزي.

وجاء تشكيل فريق أرسنال للمباراة، كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: جاكوب كيور، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، بن وايت

الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافرتز

الهجوم: جابرييل مارتينيلي، إيدي نيكيتاه، بوكايو ساكا

وبهذه النتيجة يصبح أرسنال في المركز الرابع خلف مانشستر سيتي برصيد 40 نقطة وهو نفس عدد نقاط السيتي ولكن فارق الأهداف لصالح كتيبة جوارديولا.