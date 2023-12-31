النشرة الدينية| من لندن إلى أستانا.. نشاط مكثف لـ«حكماء المسلمين» لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام خلال عام 2023.. «حصاد جامعة الأزهر 2023» إنجازات تحققت ومزيد من التطور والازدهار

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عدد من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية بالإضافة إلى العديد من الأخبار المهمة من المؤسسات الدينية في مصر، نرصد أبرزها في التقرير التالي: