النشرة الدينية| من لندن إلى أستانا.. نشاط مكثف لـ«حكماء المسلمين» لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام خلال عام 2023.. «حصاد جامعة الأزهر 2023» إنجازات تحققت ومزيد من التطور والازدهار

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عدد من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية بالإضافة إلى العديد من الأخبار المهمة من المؤسسات الدينية في مصر، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
من لندن إلى أستانا... نشاط مكثف لـ حكماء المسلمين لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام خلال عام 2023
حصاد جامعة الأزهر 2023 .. إنجازات تحققت ومزيد من التطور والازدهار
الأوقاف: فتح باب التقدم لـ 2000 وظيفة عامل وإمام خلال يناير 2024 |تفاصيل
شهيد الأقصى يوسف سلامة.. سطور عن إمام ثالث الحرمين الذي اغتاله الاحتلال