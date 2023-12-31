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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية| من لندن إلى أستانا.. نشاط مكثف لـ«حكماء المسلمين» لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام خلال عام 2023.. «حصاد جامعة الأزهر 2023» إنجازات تحققت ومزيد من التطور والازدهار

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عدد من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية بالإضافة إلى العديد من الأخبار المهمة من المؤسسات الدينية في مصر، نرصد أبرزها في التقرير التالي: 

من لندن إلى أستانا... نشاط مكثف لـ حكماء المسلمين لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام خلال عام 2023

 

حصاد جامعة الأزهر 2023 .. إنجازات تحققت ومزيد من التطور والازدهار

 

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