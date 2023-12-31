«لا قيمة لفلسطين بدون القدس، التي هي لؤلؤة فلسطين، ولا قيمة للقدس بدون الأقصى، لأن الأقصى هو قلب فلسطين النابض، وهو جزء من عقيدتنا ونحافظ عليه، وتبقى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية إن شاء الله تعالى».. بهذه الكلمات والعبرات كان تلخيص إمام وخطيب المسجد الأقصى يوسف سلامة للوضع القائم في فلسطين وما تعانيه في ظل الاحتلال الصهيوني، ومع أنباء استشهاده اليوم الأحد نرصد أبرز المعلومات عنه.

شهيد الأقصى يوسف سلامة .. سطور عن إمام ثالث الحرمين الذي اغتاله الاحتلال

الشيخ الدكتور يوسف جمعة عبد الهادي سلامة، من مواليد عام 1954 معسكر المغازي في قطاع غزة بفلسطين الشقيقة، وبلدته الأصلية هي بيت طيما هاجر، حيث يعود والديه إليها بعد النكبة عام 1948.

شغل الشيخ يوسف سلامة إمام وخطيب المسجد الأقصى، منصب النائب الأول المنتخب لرئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، وأستاذ الحديث وعلومه بقسم الدراسات العليا بجامعة الأزهر.

حصل شهيد الأقصى، على الدكتوراه في التكافل الاجتماعي في الوقف الإسلامي وآثاره في فلسطين، وماجستير في الوقف الإسلامي في فلسطين وليسانس في أصول الدين.

كما شغل الشيخ يوسف سلامة العديد من الوظائف الأخرى، فكان وزير الأوقاف والشئون الدينية المكلف فى الفترة ما بين 1998 -2005، ووكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية في الفترة ما بين 1996-1998، ووكيل مساعد ومسؤول الأوقاف فى الفترة ما بين 1994-1996، ومحاضر بجامعة الأزهر بغزة فى الفترة ما بين 1993-1994.

كما كان لديه العديد من المؤلفات من بينها إرشادات دينية في بدع المآتم، المعجزات والحقائق الكونية في القرآن الكريم، وكتاب الحوار في الإسلام، وكتاب الوسطية في الإسلام، وحقوق الإنسان في الإسلام.

استشهاد إمام وخطيب المسجد الأقصى

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى، الشيخ المرابط الشهيد يوسف سلامة، إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، سائلًا الله (عز وجل) أن يتقبله في الشهداء وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأكد وزير الأوقاف في بيانه ناعيًا إمام وخطيب المسجد الأقصى: “لقد جاوز الاحتلال المدى في البغي والطغيان واستهداف الآمنين وتصفية العلماء”، مطالبًا بتحرك دولي يلجم شطط الاحتلال الغاشم حتى لا تستعر نار لا تبقي ولا تذر.

وقدم وزير الأوقاف: “خالص عزائنا للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية في شهيد الأقصى”، سائلًا الله العلي العظيم أن يحرر أقصانا من دنس المحتلين وأن يرده إلينا ردًّا جميلا عاجلا غير آجل.