مدير منتخب مصر يكشف رسالة عبدالله السعيد بعد استبعاده من قائمة أمم إفريقيا

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول عن رسالة عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز عقب استبعاده من قائمة الفراعنة المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار 2024.

وقال “غرابة”، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق، “عبد الله السعيد يقدر ويحب المنتخب الوطني، وكان حريصا على توجيه رسالة لنا بأنه يدعم المنتخب فى أمم إفريقيا، ويتمني فوزنا باللقب، وهو شخص إمكانياته الفنية رائعة وكبير وليس تحت التقييم”.

وأضاف مدير منتخب مصر “أنا تربطني علاقة صداقة بـ عبد الله السعيد، وهو دائما يحب منتخب مصر، وشخص محترم ورجل مسؤول”.

يذكر أن المنتخب الوطني يقع فى مجموعة تضم كل من موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، وسيواجه المنتخب الموزمبيقي يوم 14 يناير