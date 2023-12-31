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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 52 عامًا.. ملكة الدنمارك تعلن تنازلها عن العرش على الهواء مباشرة

ملكة الدنمارك
ملكة الدنمارك

أعلنت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية، اليوم الأحد، تنازلها المفاجئ عن العرش في خطاب تلفزيوني بمناسبة العام الجديد.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، من المقرر أن تتنازل ملكة الدنمارك عن العرش في 14 يناير المقبل، وهو اليوم الذي يوافق مرور 52 عامًا على توليها العرش.

وقالت الملكة مارجريت "سأترك العرش لابني ولي العهد الأمير فريدريك".

وتعد الملكة البالغة من العمر 83 عامًا أطول ملكة خدمت في تاريخ الدنمارك، حيث تولت العرش بعد وفاة والدها الملك فريدريك التاسع عام 1972.

وعلى عكس التقاليد الملكية البريطانية، لن يكون هناك حفل تتويج رسمي لولي العهد الأمير فريدريك، البالغ من العمر 55 عامًا، وبدلاً من ذلك، سيعلن القصر عن توليه العرش في ذلك اليوم.

وتعد الملكة مارجريت شخصية شعبية في الدنمارك، وكان العديد من الدنماركيين يتوقعون بقائها على العرش حتى وفاتها.

وفي كل عام في ليلة رأس السنة، تلقي خطابًا يُبث على شاشة التلفزيون، وهذا العام، وبصرف النظر عن الإعلان، تحدثت أيضًا عن الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، فضلاً عن أهمية معالجة تغير المناخ.

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