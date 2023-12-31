تضامن الأقصر: تنفيذ مشروعات متناهية الصغر لـ 438 مستفيدا بأكثر من 7 ملايين جنيه

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر بالمساهمة في رفع المستوى الاقتصادي للمواطن، وذلك عن طريق التمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة من خلال برنامج "فرصة" حيث تم تسليم 820 مستفيدا للمشروعات وتم توظيف 120 حتى الآن ومستهدف 2500 مستفيد من البرنامج، وتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر بمشروع تنمية الأسرة المصرية لـ 438 مستفيدا بمبلغ ( 7.755 مليون جنيه) وبمشروع تحسين سبل المعيشة وتمكين المرأة المصرية لـ 515 سيدة بمبلغ ( 5.158 مليون جنيه حتى الآن) .

أوضحت المديرية، أن فى مجال الأسر المنتجة، وصل عدد المستفيدين من مشروعات الأسر المنتجة حتى الآن لهذا العام 82 مستفيدا بمبلغ 390 ألف جنيه، وفى مجال الاهتمام بالمرأة العاملة يتم تجهيز الوجبات بمركز الوجبات الجاهزة بالأقصر وعدد المستفيدين 166 مستفيدة حتى الآن،وفى مجال الاهتمام بالمرأة تم تدريب 384 رائدة ريفية ضمن المتطوعات للعمل في برامج التوعية والتثقيف للنساء بالقرى على مستوى المحافظة، وفى مجال الاهتمام بذوي الهمم تم الاستفادة لـ 2257 مستفيدا عن هذا العام وحصولهم على بطاقات الخدمات المتكاملة غير انه يتم الاستفادة لـ 1762 من مراكز العلاج الطبيعى و422 من المستفيدين بمؤسسات الصم والبكم التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، ووصل عدد المستفيدين من الدعم النقدى تكافل وكرامة 130 ألفا، و987 مستفيدا، وفى مجال المساعدات ذات الدفعة الواحدة تم صرف مساعدات حالات ملحة لـ 975 مستفيدا لهذا العام حتى الآن.

وفي سياق أخر، أوضحت إدارة تموين الأقصر أن الدعم السلعي المقدم للمواطنين "سلع تموينية" خلال عام 2023، بلغ 560 مليون جنيه بخلاف صرف نقاط الخبز بمبلغ وقدره 7 ملايين جنيه خلال العام وذلك من خلال المنافذ التموينية ( 459 بدال تمويني + 169 منفذ جمعيتي) مع استقرار صرف السلع التموينية .

وأشارت إلى استقرار وتوافر الخبز البلدي المدعم بالمواصفات والأوزان القانونية المقررة حيث بلغ المنصرف من الخبز البلدي المدعم 927 مليون رغيف بلدي بما يعادل كمية قدرها 63 ألفا، و931 طن الدقيق للمخابز (308 مخابز) بخلاف صرف دقيق المستودعات المدعم للمواطنين خلال العام دون أي تأخير في الصرف (كمية قدرها 50 ألفا، و335 طن دقيق، وذلك خلال 568 مستودعا، بالتالي يكون ما تم صرفه خلال العام للمواطنين كميه قدرها 114 ألفا، و266 طن دقيق مدعم .

وأشار إلى أن جارى إنشاء صومعة معدنية للغلال بسعة تخزينية 30 ألف طن بمدينة طيبة وتم إسناد جميع الإنشاءات لجهاز مدينة طيبة ووصلت نسبة الإنجاز حوالي 25% ، ونقل مطحن الأقصر إلى مدينة طيبة، بالإضافة إلى وضع حجر الاساس لإقامة المنطقة اللوجسيتية حيث تم وضع حجر الأساس لإقامة المنطقة اللوجستية بالمحافظة، وتقام تلك المنطقة للحفاظ على مخزون المواد الغذائية وتوفيرها لثلاث محافظات وهي الأقصر وأسوان وقنا مع تقليل الفاقد الذي يصل إلى 30% وتقام المنطقة على مساحة 25 فدانا بمركز طيبه وتم اختيار الموقع لقربه من مطار الأقصر بحوالي 20 دقيقة .

