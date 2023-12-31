أول هدايا الرئيس في 2024.. إطلاق 6 محطات جديدة للمترو خلال ساعات

ساعات قليلة وتنضم 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، للخدمة، لتغير مسار المواصلات اليومية لآلاف من المواطنين، خاصة أن الخط الثالث للمترو يربط شبكات المترو بالكامل كما يربط مع القطار الكهربائي الخفيف وخطي مونوريل شرق وغرب النيل بالإضافة إلى الربط مع الجامعات بالقاهرة الكبرى مما يتيح خدمة شريحة عريضة من الجمهور.

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل ، أنه تقرر بدءاً من صباح غد الاثنين الموافق 1 يناير 2024، التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لـ مترو الأنفاق، حيث بدأت وزارة النقل الاستعدادات النهائية لافتتاح 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث للمترو في إنجاز جديد يسجل فى كتاب إنجازات الوزارة.

الخط الثالث لمترو الأنفاق

المحطات الجديدة تمتد من محطة الكيت كات، وحتى محور روض الفرج، بطول 6.6 كيلومتر، والتى تمثل الجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو «الخط الأخضر» والذى تديره وتشغله شركة RATP DAV الفرنسية، حيث ستقوم باستلام ال 6 محطات الجديدة من هيئة الأنفاق بعد افتتاحها وتشغيلها وإدارتها لنقل الركاب فى الخط الثالث.

وتشهد المحطات ال 6 حالياً تكثيف فى أعمال التجهيز والتنظيف والاختبارات الشاملة لكافة عمل المنظومة وماكينات التذاكر والإشارات والاتصالات، الإنارة والتكييف والتهوية والأمان وغيرها من الأنظمة للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها، كذلك يتم تسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع تمهيداً لبدء تشغيله بالركاب، حيث تضم المرحلة الجديدة محطة نفقية وهى السودان، و4 محطات علوية وهى إمبابة ، البوهي، القومية و الطريق الدائرى، ومحطة نهائية سطحية عند محور روض الفرج.

المحطات الجديدة ليست نهاية الخط الثالث للمترو، ولكن هناك فرع آخر للخط الثالث ينطلق من محطة الكيت كات والتى تنقسم إلى فرعين أحدهما يتوجه إلى روض الفرج وهو الذى سيتم افتتاحة قريباً، والآخر إلى جامعة القاهرة، حيث تستمر هيئة الأنفاق فى تنفيذ ذلك الجزء ويتم تشغيله تجريبياً دون ركاب، وهو الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو(3C) والذى يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور ويضم 5 محطات 3 محطات نفقية (التوفيقية - وادى النيل) ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتان علويتان.

ويعتبر الخط الثالث للمترو أول شريان عرضى للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائى.

وهناك بعض أعمال التشطيبات النهائية، بمحطات السودان وامبابة والبوهى والقومية والطريق الدائري ومحور روض الفرج، والشوارع المحيطة بها، استعدادا لافتتاحها واستقبال الجمهور، حيث يجري تجديد الشوارع المار بها المترو ورصفها بعد ازالة الإشغالات والتعديات على الطريق مع تنفيذ أعمال توسعة ببعض الشوارع بالتنسيق مع محافظة الجيزة، و تم ازالة عدد من الانشاءات بشارع البوهى لتوسعة الشارع وذلك فى المسافة من بداية شارع البوهى وتقاطعه مع شارع المطار، حتى تقاطعه مع شارع القومية العربية، وتم الانتهاء من رصفه وانشاء أرصفة على جانبى الشارع وجزيرة وسطى وعمل دورانات لتنظيم حركة المرور به، واعادة الحركة المرورية بتلك الشوارع بعد رفع الحواجز الخاصة بالمترو.

المحطات الجديدة

أول محطة بهذه المرحلة تقع عند محكمة الجيزة الإبتدائية وهى محطة مترو السودان موجودة في بداية شارع السودان، كما ان محطة مترو السودان ستخدم سكان المناطق المجاورة لشارع السودان والمترددين على محكمة الأسرة ومحكمة الجيزة الإبتدائية.

محطة إمبابة هى ثانى محطة بالمرحلة، وتقع بشارع المطار عند مزلقان قطار الصوامع وتخدم سكان شارع المطار والمناطق المحيطة ومنطقة عزبة الصعايدة بإمبابة.

وتقع محطة البوهى، فى شارع البوهى، وهى تخدم سكان المنطقة المحيطة بالكامل، وتقاطع شارع البوهى مع القومية، اما محطة مترو القومية تقع فى امتداد شارع القومية فى المنتصف وتخدم منطقة القومية العربية.

أما محطة مترو الدائرى تقع أعلى الطريق الدائرى في التقاطع مع شارع القومية، وتربط محطة مترو الدائرى مع الأتوبيس الترددى، وتخدم قطاع كبير من سكان القاهرة الكبرى المستخدمين للطريق الدائري.

وينتهى المترو بمحطة محور روض الفرج، والتى تتقاطع مع المحور وتخدم مستخدمى المحور، وسكان مناطق الجبل الأحمر وأوسيم وهى الأقرب لمنشأة القناطر بالجيزة وعدد من المناطق الأخرى.

وتخدم هذه المحطات عدة مناطق من أكثر المناطق كثافة سكانية في محافظة الجيزة، وتعمل محطات "السودان وإمبابة والبوهى، والقومية العربية، والطريق الدائري، ومحور روض الفرج"، الآن بدون جمهور ضمن التشغيل التجريبي الذى بدأ منذ شهور.

مترو الأنفاق - خطي المونوريل - القطار الكهربائى الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول فى محطة ناصر ومع الخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائى الخفيف فى محطة عدلى منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل فى محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل فى محطة وادى النيل، كما يشتمل هذا الخط على ورشة على مساحة 65 فدانًا مجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطارًا.

ويتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية ، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل.

القطار الكهربائي الخفيف

ويبلغ طول هذا الجزء 6.6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، ويوجد جزء آخر يجرى تشطيبه لافتتاحه قريبا بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطات 3 محطـات نفقيـة (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الـدول) ومحطة علوية (جامعـة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).

من جانبه، قال الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المستدامة، إن اختيار هذه ال 6 محطات بهذه المناطق جاء بناء على خطة من الحكومة لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على الازدحام لتوفير الجهد والوقت على المواطنين.

وأضاف "حسان" في تصريحات خاصة لصدى البلد أن مترو الأنفاق أصبح يلعب دورا كبيرا في تسهيل حركة المرور وتوفير السيولة المرورية من خلال الربط شرق القاهرة بغربها في محافظة بها أكثر من 10 ملايين نسمة وبها ضغط سكاني كبير حيث تعود من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث عدد السكان وكذلك عدد السيارات بما يشكل ضغطا كبيرا على المواصلات.

وأشار إلى أمن هذا المشروع سوف نجني ثماره سواء في تحسين الاقتصاد أو رفع مستوى معيشة المواطن المصري وتسهيل ذهابه لعمله.