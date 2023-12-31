الاحتلال يكشف سبب سحب بعض جنود الاحتياط من غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن قواته تواصل استهداف البنى التحتية التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في غزة، مضيفًا أنه تم تسريح بعض القوات ليتم تفريغها للعمل في السوق لمساعدة الاقتصاد.

وأضاف الاحتلال الإسرائيلي أن بعض جنود الاحتياط سيعودون إلى عائلاتهم هذا الأسبوع، مؤكدًا أن بعض القوات بحاجة إلى تدريبات محددة قبل أن تعود لساحة القتال في غزة.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال هاجمت عدة أهداف لحزب الله في الجبهة الشمالية، زاعمًا أن حزب الله حوّل مناطق جنوبي لبنان إلى ساحة حرب كما فعلت حماس بغزة.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الكيان الصهيوني قرر سحب 5 ألوية قتالية من قطاع غزة.

وقالت الإذاعة: "بعد تقييم الأوضاع والعملية العسكرية تقرر سحب 5 ألوية من الجيش الاسرائيلي من قطاع غزة".

وأشارت إلى أنه من بين الألوية الخمسة، تم سحب لواءين من قوات الاحتياط.