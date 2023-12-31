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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيلي ينتحل صفة شرطي ويسرق أسلحة ومعدات عسكرية

إسرائيلي ينتحل صفة
إسرائيلي ينتحل صفة شرطي وسرق أسلحة ومعدات عسكرية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن إسرائيليا انتحل صفة شرطي وسرق أسلحة ومعدات عسكرية من منطقة القتال القريبة من قطاع غزة.

وأفادت القناة "12" العبرية بأن روعي يفراخ (35 عاما) من مدينة تل أبيب، تظاهر بأنه مقاتل في وحدة "اليمام"، وهي وحدة القوات الخاصة بالشرطة الإسرائيلية، وسرقة معدات وأسلحة متعددة ومختلفة.

وأكدت الصحيفة أنه تم اعتقاله وتم توجيه تهمة انتحال شخصية مقاتل وشرطي، كما اتهم أيضا بسرقة أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية وأمنية من منطقة القتال في غزة.

وذكرت الصحيفة أن النيابة طلبت تمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات.

ونشرت القناة "12" العبرية صورة التقطت قبل نحو شهر يظهر فيها روعي يفراخ بجانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يرتدي الزي العسكري ويحمل سلاحا.

ومن بين الأسلحة التي ضبطت لدى المتهم، بندقية "ستورم M4"، وقذيفتان دخانيتان، وصندوق ذخيرة 5.56 ملم، وثلاث قنابل، و14 قنبلة صاعقة، ورصاصة "M203"، كما وجدوا صندوق ذخيرة لمسدس 9 ملم، وجهازا لوحيا عسكريا.

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الواقعة بأنها فشل أمني جديد.

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