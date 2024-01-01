خبير الشؤون الآسيوية: الولايات المتحدة تريد أن تجعل تايوان شوكة في ظهر الصين

قال حسين إسماعيل خبير الشؤون الآسيوية، إن الصراع بين الصين وتايوان تتدخل فيه الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الضغط على دولة الصين، والصين اقتربت من ضم تايوان دون استبعاد أي أسلوب حتى التدخل العسكري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أنه بسبب تايوان زاد حدة الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال عام 2023، بخاصة بعد محاولات الولايات المتحدة تطويق الصين.

وأشار إلى أن الصين تخطو خطوات مدروسة لإعادة تايوان للوطن الصين الأم، أما الولايات المتحدة تريد أن تجعل تايوان شوكة في ظهر الصين من أجل خدمة مصالحها في قارة أسيا.

تايوان

ولفت إلى أن الولايات المتحدة لا تقوم بعلاقات دولية مع تايوان، ولكن هناك علاقات عسكرية بين البلدين، مشيرًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستغل مثل هذه الأحداث لإثارة الصين، فتايوان في جنوب شرق آسيا تمثل إسرائيل في الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة.