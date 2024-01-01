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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 1 يناير 2024 بالمحافظات

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد..بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تغزر مساء على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.


بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية. 


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم  على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 14
العاصمة الإدارية 21 13
6 أكتوبر 21 13
بنهــــا 20 14
دمنهور 20 14
وادي النطرون 21 13
كفر الشيخ 20 13
المنصورة 20 14
الزقازيق 21 13
شبين الكوم 20 13
طنطا 20 14
دمياط 21 14 
بورسعيد 20 14
الإسماعيلية 22 13
السويس 21 14
العريش 21 13
رفح 20 12
رأس سدر 22 14
نخل 19 7
كاترين 15 5
الطور 22 13
طابا 21 14
شرم الشيخ 25 17
الإسكندرية 21 13
العلمين الجديدة 20 12
مطروح 20 11
السلوم 19 11
سيوة 20 9
رأس غارب 24 14
الغردقة 25 15
سفاجا 24 14
مرسى علم 25 15
شلاتين 26 18
حلايب 24 19
أبو رماد 25 18 
رأس حدربة 23 19
الفيوم 20 12
بني سويف 21 11
المنيا 21 10
أسيوط 21 9
سوهاج 23 11
قنا 24 12 
الأقصر 25 12
أسوان 26 13
الوادي الجديد 23 9
أبوسمبل 24 12

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 31 19
المدينة المنورة 25 14 
الرياض 25 13
المنامة 24 18
أبوظبي 28 21
الدوحة 26 20
الكويت 21 10
دمشق 16 6
بيروت 20 16
عمان 16 8
القدس 16 9
غزة 20 13
بغداد 20 5
مسقط 26 22
صنعاء 23 7
الخرطوم 32 18
طرابلس 20 13
تونس 19 12
الجزائر 15 9
الرباط 21 8
نواكشوط 32 16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 11 2
إسطنبول 16 11
إسلام آباد 21 6
نيودلهى 20 8 
جاكرتا 33 26
بكين 2 7-
كوالالمبور 33 25
طوكيو 14 2 
أثينا 17 10
روما 15 7
باريس 10 9
مدريد 11 3
برلين 8 3
لندن 10 8
مونتريال 3- 5-
موسكو 11- 18-
نيويورك 7 0
واشنطن 9 0
أديس أبابا 24 11

 

 

 

 

 

 

 

 

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