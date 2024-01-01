بيفكر بالصيني.. سامسونج تضيف ميزة الترجمة الفورية للمكالمات في جلاكسي S24

تنوي علامة سامسونج الكورية الجنوبية الكشف عن ميزة جديدة فى سلسلة هواتف المنتظرة Galaxy S24، ستمكن مستخدميها من ترجمة المكالمات بشكل فوري لأى لغة.

وبحسب موقع “تك رانش” التقني، عند اجراءك لأي مكالمة هاتفية من تطبيق المكالمات الإفتراضي يتعمل معالجت الهاتف على ترجمة المكالمة باللغة التي تختارها عن طريق الذكاء الإصطناعي.

الأمر الذي سيشكل طفرة في التواصل حول العالم وتحطيم عقبة اللغات المختلفة تماماً، كما ستمكنك هذه الميزة من إنهاء أعمالك المتربطة بالتواصل مع وسيط يتقن لغة البلد الذى تعاون معه، وبالتالي توفير تكلفة ترجمته الفورية لك.

ومن المتوقع أن تدعم هذه الميزة هواتف أندرويد من العلامات الأخرى، ليتمكن طرفي المكالمة من سماع الرجمة الصوتية الفورية في نفس الوقت، بالإضافة لعرض الترجمة على شاشة جلاكسي S24.

ستبدأ الميزة أولاً بلغتين هما الإنجليزية والإسبانية، ولاحقاً ستنضم إليهما الكورية واليابانية وغيرها من اللغات المعروفة حول العالم.

يذكر أن سلسة سامسونج المنتظرة Galaxy S24 التي ستصدر في شهر يناير الجاري، ستعتمد على الكثير من مزايا الذكاء الاصطناعي، مثل تحرير الصور وإضافة العناصر أو إزالتها منها، عمل الخلفيات، تلخيص المكالمات، تحسين تجربة التصوير، وتحسين حماية البطارية.