45 عاما من العلاقات الدبلوماسية.. رسالة جادة ومبشرة من الرئيس الصيني لـ أمريكا

أبدى الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الاثنين، استعداده للعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز علاقات ثنائية مستقرة.

وحسب وكالة “شينخوا” الصينية، جاء ذلك في رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس شي بمناسبة الذكرى الـ45 للعلاقات الدبلوماسية الصينية الأمريكية.

وتبادل شي ونظيره الأمريكي جو بايدن التهنئة اليوم بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بكين وواشنطن.

وفي رسالته، قال شي إن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة حدث رئيسي في تاريخ العلاقات الثنائية والدولية.

وأضاف أن العلاقة مرت بتقلبات صعودا وهبوطا ومضت قدما بشكل عام، الأمر الذي لم يعزز رفاهية الشعبين فحسب، بل عزز أيضا السلام والاستقرار والرخاء في العالم.

ولفت إلى أن التاريخ أثبت بالفعل وسيظل يثبت بشكل كامل أن الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين هي الطريق الصحيح للصين والولايات المتحدة للتوافق مع بعضهما البعض كدولتين كبيرتين.

وأضاف أنه ينبغي أن يكون هذا هو اتجاه الجهود المشتركة التي تبذلها الصين والولايات المتحدة في العصر الجديد.

وأشار شي إلى أنه وبايدن، خلال اجتماعهما في سان فرانسيسكو، وضعا "رؤية سان فرانسيسكو" الموجهة نحو المستقبل، والتي ترسم مسار تنمية الصين والولايات المتحدة.

ودعا الصين والولايات المتحدة إلى التنفيذ الجاد للتفاهمات والنتائج المشتركة المهمة التي توصل إليها رئيسي البلدين، واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز التنمية المستقرة والصحية والمستدامة بين الصين والولايات المتحدة. علاقات.

وشدد شي على استعداده للعمل مع بايدن لمواصلة توجيه مسار العلاقات الصينية الأمريكية. العلاقات، بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما، ويعزز قضية السلام والتنمية في العالم.