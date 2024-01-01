ميزة جديدة من واتساب في بداية 2024.. لازم تعرفها

انتهت الإعفاءات الطويلة الأمد لبيانات WhatsApp مع شروط الشركة المحدثة التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي.

بينما لم يتم تحديد موعد محدد، فإن المستخدمين الذين يستخدمون الإصدار التجريبي للتطبيق يشهدون التغيير بالفعل وهذا يعني أن النسخ الاحتياطية، بما في ذلك سجل الدردشة والصور ومقاطع الفيديو، ستحتسب ضمن حصة تخزين Google Drive الخاصة بك، بغض النظر عن خطتك المجانية أو المدفوعة.

أكدت Meta، الشركة الأم لـ WhatsApp، أن التغيير سيشمل جميع مستخدمي Android في النصف الأول من عام 2024. ستتلقى إشعارًا قبل 30 يومًا، يظهر كشعار في إعدادات "نسخ احتياطي للدردشة" داخل التطبيق.

بالنسبة لأولئك الذين يخشون تمدد سجل الدردشات الخاصة بهم في Google Drive، تتوفر خيارات بديلة:

النقل المباشر: استخدم أداة نقل دردشة WhatsApp المضمنة لنقل بياناتك بسلاسة إلى جهاز جديد. يتطلب هذا اتصال كلا الهاتفين بنفس شبكة Wi-Fi، ولكن لا يلزم اتصال بالإنترنت.

النسخ الاحتياطي للنص فقط: اختر نهجًا أكثر فعالية في المساحة عن طريق نسخ رسائل نصية فقط، باستثناء ملفات الوسائط.

يتماشى هذا التحول في السياسة مع مستخدمي iPhone الذين احتسبت نسخ WhatsApp الاحتياطية دائمًا نحو تخزين iCloud. وهو بمثابة تذكير بضرورة الانتباه إلى استخدام التخزين السحابي، خاصة مع تقلص حجم الخطط المجانية.

لذلك، مستخدمو أندرويد، خططوا جيدًا! سواء كان الأمر نقل الدردشات، أو تقليل الوسائط، أو التبديل إلى نسخ احتياطية للنص فقط، استعدوا للمشهد الجديد لتخزين Google Drive في WhatsApp.