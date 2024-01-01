الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي وتثير ضجة على السوشيال

شاركت النجمة هيفاء وهبي متابعيها عبر حسابها بموقع تواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات Instagram، بمجموعة من الصور الجديدة التي التقطتها لتوديع عام 2023 في منزلها ببيروت.

وظهرت هيفاء وهبي وهي ترتدي فستانا قصيرا باللون البيج من خامة المخمل، مزينا عند منطقة الصدر بالماسات وعند الأكتاف بريش، كما ارتدت جواربا طويلة مرصعة، من تصميم جيانا يونس.

وعلقت هيفاء وهبي على الصور كاتبة: "إجازة سعيدة، أتمنى أن يملأ موسم الأعياد منزلك بالبهجة وقلبك بالحب".

وانتشرت صورة لعارضة أزياء ترتدي نفس فستان هيفاء وهبي أشعلت السوشيال ميديا وانهالت التعليقات علي الفستان حيث أن هناك فرق كبير بين هيفاء وهبي وعارضة الازياء واليكم الصور