بتكلفة 283.4 مليون جنيه.. إنشاء وتجديد 100 مدرسة بالأقصر

اعلن المهندس أحمد النوبى مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية منطقة الأقصرأ نه على مدار عام 2023 نفذت هيئة الأبنية التعليمية عدد من المشروعات بمراكز ومدن محافظة الأقصر

واوضح انه من اهم المشروعات هى مشروعات مبادرة حياة كريمة حيث تم

أنشاء 32 مدرسة بمركز ومدينة أسنا بتكلفة 171.3 مليون جنيه ، وأنشاء 8 مدارس بمركز ومدينة أرمنت بتكلفة 46.7 مليون جنيه و صيانة 44 مدرسة بمركز ومدينة أسنا بتكلفة 46.7 مليون جنيه ، وصيانة 16 مدرسة بمركز ومدينة ارمنت بتكلفة 18.7 مليون جنيه.



اما فى قطاع الأبنية التعليمية إنشاءات وتجديد( تسليمات 2023) أكد “ النوبي ” انه تم أنشاء مدرسة جزيرة راجح للتعليم الأساسى بتكلفة حوالى 10 مليون و تنفيذ أعمال توسع مدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين بتكلفة حوالى 37 مليون و تنفيذ أعمال توسع مدرسة المهيدات الأبتدائية بتكلفة حوالى 6 مليون.



و تنفيذ أعمال تعلية مدرسة نجع العرب الأبتدائية بتكلفة حوالى 2 مليون و تنفيذ أعمال توسع مدرسة السلام الأبتدائية بالضبعية بتكلفة حوالى 6 مليون و أحلال كلى مدرسة البغدادى التجريبية لغات بتكلفة حوالى 10 مليون و تنفيذ أعمال تعلية عمر بن عبد العزيز الأبتدائية بتكلفة حوالى 3 مليون و إنشاء مبنى إدارة أرمنت التعليمية بتكلفة حوالى 10 مليون و تنفيذ أعمال توسع مدرسة نجع مكى أسماعيل الإعدادية بتكلفة حوالى 4 مليون وتنفيذ أعمال توسع مدرسة الحسينات الأبتدائية بتكلفة حوالى 4 مليون.



واضاف انه جارى العمل فى إنشاءات وتجديد تنفيذ أعمال توسع مدرسة أرمنت الصناعية بنسبة تنفيذ 85% و تنفيذ أعمال توسع مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بنسبة تنفيذ 87% و أنشاء مبنى مديرية التربية والتعليم بنسبة تنفيذ 40% و أحلال كلى مدرسة الجسر الطالع الأأبتدائية بنسبة تنفيذ 80% وأنشاء مدرسة منشية النوبة للتعليم الأساسى بنسبة تنفيذ 82% و تنفيذ أعمال توسع مدرسة ابن الجراح الأبتدائية بنسبة تنفيذ 80% و أحلال جزئى مدرسة منشأة العمارى الإعدادية بنسبة تنفيذ 5% و أحلال كلى مدرسة الرياينة الإعدادية بنسبة تنفيذ 5% و أحلال جزئى مدرسة أسنا الفندقية بنسبة تنفيذ 12% و أحلال جزئى مدرسة ناصر الأبتدائية بنسبة تنفيذ 5% و أحلال جزئى مدرسة نجع الخطباء الأبتدائية وتنفيذ أعمال توسع مدرسة الشيخ صالح رضوان بنسبة تنفيذ 5% و تنفيذ أعمال توسع مدرسة الدويكات الأبتدائية و تنفيذ أعمال توسع مدرسة غربى قامولا الأبتدائية و تنفيذ أعمال توسع مدرسة محمد متولى الشعراوى و أحلال كلى مدرسة محمد عبد الماجد وتنفيذ أعمال توسع خالد بن الوليد للتعليم الأساسى و أنشاء مدرسة أصفون للتعليم الاساسى بنسبة تنفيذ 5%.



واردف انه تم تنفيذ أعمال صيانة شاملة لعدد 35 مدرسة ومنشأة وهى : نجع الخطباء الأبتدائية المشتركة ، القباحى الغربى الإعدادية ، السلام الأبتدائية بالضبعية، الغربى قامولا الإعدادية ،الروافعة الأبتدائية ، عمر بن العاص الأبتدائية.، الضبعية الإبتدائية المشتركة ، حاجر الضبعية الإبتدائية المشتركة ،نجع البركة للتعليم الأساسى ،الأمام الشعراوى الأبتدائية ،الرضوانية الإعدادية ،ناصر الإعدادية المشتركة ،ناصر الإبتدائية ،نجع بدران الإبتدائية ،أسنا للتربية الفكرية ،الطود الثانوية الصناعية ،إدارة البياضية التعليمية الجديدة ،إدارة إسنا التعليمية ،مشروع الصالة المغطاة بإسنا ،نجع جاد الكريم الأبتدائية، نجع البروج للتعليم الأساسى، الشهيد محمود النوبى الإعدادية بنات، أرمنت الحيط الإبتدائية، أرمنت الأبتدائية الجديدة ، احمد أبراهيم مجاهد الإبتدائية، صلاح الدين الإبتدائية المشتركة ، وادى الملكات الإبتدائية ، العشى الثانوية ، العشى الإعدادية، منشية النوبة الإبتدائية، الهرامشة الإبتدائية، الشهيد أبو المجد حسين الإبتدائية، نجع الطارف للتعليم الأساسى، محمد عامر الإبتدائية، العوامية الإعدادية الجديدة.

وتايع انه جارى تنفيذ أعمال صيانة شاملة لعدد 9 مدارس وهى : أبن الجراح الأبتدائية المشتركة تنفيذ 90%، أرمنت الأبتدائية تنفيذ 65%، أسنا الفندقية تنفيذ 3 %، الكيمان الثانوية المشتركة تنفيذ 95%، الحرية الإبتدائية المشتركة تنفيذ 75%، التحرير الإبتدائية تنفيذ 3%، عبد المنعم العديسى الإبتدائية تنفيذ 5%، غربى قامولا الإبتدائية تنفيذ 2%، الشهيد محمد محمود خميس تنفيذ 75%.