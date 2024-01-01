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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصناعات الهندسية تبحث أهمية المشاركة في معرض خفض فاتورة الاستيراد

صدى البلد

 

 

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا بفرع الغرفة بالاسكندرية برئاسة المهندس محمد البودي نائب رئيس الغرفة وبحضور كامل حجازي مدير عام الغرفة وعدد من المصنعين لشرح أهمية المشاركة في المعرض السلبي للغرفة لتعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد .

وقال المهندس محمد البودي أن مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس قرر تنظيم معرض تعميق التصنيع المحلي " المعرض السلبي " بأرض المعارض، بالقاهرة خلال الفترة من 13-15 يناير الجاري بهدف خفض فاتورة الواردات والقضاء على أزمة الدولار و تعميق التصنيع المحلي من خلال تحقيق تكامل بين الانشطة الصناعية المختلفة.

ووجه محمد البودي الدعوة لكل الشركات والمصانع في الاسكندرية التي تستورد مستلزمات انتاج لعرض ما تستورده في المعرض على المصنعين المصريين الذين لديهم القدرة على تصنيع هذه  المستلزمات ويتم تصنيعها محليا وتوفيرها للشركات التي تستوردها للحد من الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي .

و أوضح كامل حجازي مدير عام الغرفة خلال الاجتماع أنه تم توجيه الدعوة لجميع الشركات والمصانع المغذية للصناعات الهندسية وكافة الصناعات الأخرى للمشاركة المجانية في معرض تعميق التصنيع المحلي على أن تكون تكلفة الاشتراك في المعرض على نفقة غرفة الصناعات الهندسية .

ورحب المشاركون بالفكرة واكدوا على مشاركتهم في هذا المعرض بالمستلزمات التي يقومون باستيرادها وعرضها بالمعرض السلبي حتى يتمكنوا من توفيرها محليا والحد من فاتورة الواردات .

الجدير بالذكر أن غرفة الصناعات الهندسية قامت بتوجيه الدعوة إلى 14 ألف شركة للمشاركة في المعرض وهناك إقبال كبير من المصانع والشركات على الاشتراك بالمعرض هذا فضلا عن أن غرفة الصناعات الهندسية تقوم حاليا بعقد عدد من الندوات مع أعضائها بفروع الغرفة سواء في الاسكندرية او العاشر من رمضان او مدينة أكتوبر للتعريف باهمية المعرض والمشاركة فيه .

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