قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيا في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 13 فلسطينيًا، بينهم سيدة، في بلدة قطنة شمال غرب مدينة القدس المُحتلة، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.



وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة البيرة وقامت باعتقال مواطنا فلسطينيا.

وقالت الوكالة الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المواطن محمود الزق، بعد أن داهمت منزله، في محيط مقر الصليب الأحمر.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط مسجد أبو داوود في مخيم 2 بـ النصيرات وسط قطاع غزة بقصف عنيف.