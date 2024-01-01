إيهاب توفيق يشعل سهرات ليلة رأس السنة بـ5 حفلات كاملة العدد| صور

تخطى النجم إيهاب توفيق الرقم القياسي فى مارثون حفلات ليلة رأس السنة ليحيي 5 حفلات متتالية بعدة اماكن متفرقة بالقاهرة وحملت جميعها لافتة "كامل العدد".



وأشعل إيهاب توفيق الحفلات الخمسة داخل "كايرو جاز" بالشبخ زايد و 3 فنادق كبري بالقاهرة وحفل بإحدى المراكب النيلية بالزمالك.



وقدم توفيق خلال حفلاته ال خمس عدد كبير من اغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "سحراني"، "يا أحلى منهم" ، " مراسيل" ، "داني" ، "الله عليك يا سيدي" ، "تترجى فيا" .. بالإضافة إلى أغنية " انت إختياري " و :سنة حلوة" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

ويستعد إيهاب توفيق للمشاركة فى إحياء حفل "كاسيت 90s" بمشاركة النجوم محمد فؤاد ومدحت صالح ومصطفى قمر وهشام عباس ومصطفى كامل وذلك يوم 4 يناير الجارى على مسرح ابو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

B6BFC80D-0375-412C-B40F-72AE92FEA173

CD2CF881-7E80-46C3-AE00-71E73D1E6F6F

4E6ADFB3-2039-41FA-A00A-2BD6E0F1601E

FAEA4661-9B86-4816-A23B-40F4D2C292CA

787FA7DF-6CA5-4F7F-BAF8-136381136793

0AE7566C-470F-4BDF-961D-EB9C4DD733F7

BEE3FA3F-9D52-4E17-A499-6FA4DD48E932

F151F72A-18D9-44F0-A769-B4F88D071581