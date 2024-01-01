إيهاب توفيق يشعل سهرات ليلة رأس السنة بـ5 حفلات كاملة العدد| صور

تخطى النجم إيهاب توفيق الرقم القياسي فى مارثون حفلات ليلة رأس السنة ليحيي 5 حفلات متتالية بعدة اماكن متفرقة بالقاهرة وحملت جميعها لافتة "كامل العدد".
وأشعل إيهاب توفيق الحفلات الخمسة داخل "كايرو جاز" بالشبخ زايد و 3 فنادق كبري بالقاهرة وحفل بإحدى المراكب النيلية بالزمالك.
وقدم توفيق خلال حفلاته ال خمس عدد كبير من اغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "سحراني"، "يا أحلى منهم" ، " مراسيل" ، "داني" ، "الله عليك يا سيدي" ، "تترجى فيا" .. بالإضافة إلى أغنية " انت إختياري " و :سنة حلوة" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.
ويستعد إيهاب توفيق للمشاركة فى إحياء حفل "كاسيت 90s" بمشاركة النجوم محمد فؤاد ومدحت صالح ومصطفى قمر وهشام عباس ومصطفى كامل وذلك يوم 4 يناير الجارى على مسرح ابو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.