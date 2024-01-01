محافظ الدقهلية: 21 فرعا لإدارة مشروعك تقدم الدعم للشباب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن إدارة "برنامج مشروعك" بالمحافظة ومن خلال 21 فرعا لها علي مستوي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة تقوم بتقديم الدعم اللازم لإقامة وتنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" له دوره المحوري في توفير فرص العمل الحقيقية التي تساهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.



كما تقوم إدارة جهاز شباب الخريجين بديوان عام المحافظة أيضا بمنح قروض لراغبي إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل واتاحة الحياة الكريمة لهم.



يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتشجيع الشباب علي العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة وذلك من خلال تقديم كل التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم.

كذلك أفادتهم بصورة جيدة من جميع مميزات البرنامج بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.