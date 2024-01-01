تصادم ميكروباص ونصف نقل.. إصابة أربعة أشخاص في حادث بالدقهلية

اصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم على طريق المنصورة شربين بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة شربين بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل.أمام قرية محلة إنجاق التابعة للمركز ووقوع مصابين .



انتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين السيارتين نتيجة محاولة سباق الاخرى



فيما أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم حلاوتهم شوكت عبدالرحيم 46عاما مقيمة بقرية بساط التابعة لمركز شربين ومحمود أسامة محمود 29 عامًا ومقيم بقرية طرانيس البحر التابعة لمركز المنصورة وهيام السيد محمد 51 عامًا مقيمة بقرية البدالة التابعة لمركز المنصورة ؛ هانم محمد محمد 49 عامًا ومقيمة قرية كفر بدواي التابعة لمركز المنصورة .

تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى شربين لتلقي العلاج اللازم

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة.