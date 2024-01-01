عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصادم ميكروباص ونصف نقل.. إصابة أربعة أشخاص في حادث بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

اصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع  حادث تصادم على طريق المنصورة شربين بمحافظة الدقهلية.


تلقت  مديرية أمن الدقهلية  إخطارا من  مركز شرطة شربين بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل.أمام قرية محلة إنجاق التابعة للمركز ووقوع مصابين .


انتقل  ضباط  مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين السيارتين نتيجة محاولة سباق الاخرى


فيما أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم حلاوتهم شوكت عبدالرحيم 46عاما   مقيمة بقرية بساط التابعة لمركز شربين ومحمود أسامة محمود 29 عامًا ومقيم بقرية طرانيس البحر التابعة لمركز المنصورة وهيام السيد محمد 51 عامًا مقيمة بقرية البدالة التابعة لمركز المنصورة ؛ هانم محمد محمد 49 عامًا ومقيمة قرية كفر بدواي التابعة لمركز المنصورة .

تم  نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى شربين لتلقي العلاج اللازم 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة.

بمحافظة الدقهلية ضباط مباحث المركز محافظة الدقهلية مركز شرطة شربين وقوع حادث تصادم وقوع حادث نقل المصابين ميكروباص مستشفى شربين مركز شرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

موضوعات متعلقة

الدقهلية: إحالة 125 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

ترشيحاتنا

بسبب زلزال اليابان .. رسالة مهمة من البحوث الفلكية بمصر

خناقة بالشوم والحجارة.. شقيق يُنهي حياة أخيه في القليوبية والسبب صادم

التعدي على زميل بجامعة المنيا.. طلب عاجل من الصحفيين لـ وزير التعليم العالي

ما معنى قول الله تعالى «وهديناه النجدين».. والأسرار التي اختص بها آدم؟

فيوتشر يكشف مفاجأة عن انتقال نجم الأهلي السابق للزمالك.. تفاصيل

تحول جديد بسياسة أوروبا.. ماذا تقرر القارة العجوز بشأن حربي غزة وأوكرانيا واليورو؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمن تدخل.. معجب يقتحم المسرح من أجل جورج وسوف

احتفالا بعيد ميلاد شقيقتها.. إيمي سمير غانم تثير الجدل بصور غريبة

شفاف وجرئ.. شمس الكويتية بفستان غير متوقع في احتفالات رأس السنة.. شاهد

من غير بطانة .. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا في الرياض

فيديو

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ