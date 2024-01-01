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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أول أيام السنة.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

السعودية
السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 69.65 نقطة ليقفل عند مستوى 12037.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 248 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات تشب، وأميانتيت، والبحر الأحمر، والأندلس، وسلامة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، ونسيج، وأماك، وسابتكو، وأسمنت المدينة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.14% .
 

فيما كانت أسهم شركات أنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وشمس، والباحة، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، ومعادن، والراجحي، والنهدي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 40.72 نقطة ليقفل عند مستوى 24488.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.

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