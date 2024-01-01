عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الاكتشاف الأكثر رعبا في العالم.. تفاصيل مقابر بحرية تنهب الغواصين

اكثر المقابر البحرية
اكثر المقابر البحرية رعباً في العالم تنهب من الغواصين

في اكتشاف يعد الأكثر رعباً بأعماق البحار، عثر على  "أكبر مقبرة تحت الماء في العالم"، مما يكشف عن التاريخ المظلم للموقع المنكوب حيث ترقد السفن الغارقة متعفنة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،  يمكن رؤية  الجماجم البشرية والكنوز المنسية ومجموعة من الطائرات والمركبات الأخرى التي تم العثور عليها بواسطة أولئك الذين يتمتعون بالشجاعة الكافية لاستكشاف أعماق جزر تشوك.

اكثر المقابر البحرية رعباً في العالم تنهب من الغواصين

 يحتوي موقع البحيرة على عدد كبير من حطام السفن والطائرات، حيث  يتم تجميع حطام السفن الآن في قاع الجنة الاستوائية التي يذهب المحتفلون إليها  للاستمتاع بأشعة الشمس، على الرغم من وجود مجموعة من السفن البحرية والشاحنات اليابانية وبدلات الغوص التاريخية بباطن بحيرتها.

يقوم الآن السياح والغواصون والمصورون على حد سواء بنهب النفايات المنسية تحت جنة ميكرونيزيا، حيث تظهر الصور التي تم التقاطها من رحلة تحت الماء المعارك المخيفة في الحرب العالمية الثانية والأخطاء الفادحة في التاريخ.

اكثر المقابر البحرية رعباً في العالم تنهب من الغواصين

وأوضحت الصحيفة ان أجزاء من الحطام كانت مكونة من سفن وطائرات غارقة من عملية هيلستون، وهو صراع عسكري من المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية حيث قُتل 4500 مقاتل ياباني. 

وذكرت صحيفة ذا صن، أن مئات الطائرات وعشرات السفن غرقت في معركة أسفرت عن مقتل 40 جنديًا أمريكيًا، حيث امتلأ الحطام بالأسفل بسفن وطائرات سليمة بشكل مدهش من المعركة.

أكبر مقبرة تحت الماء مقبرة اعماق البحار جماجم كنز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

موضوعات متعلقة

أول حادث مؤلم خلال عام 2024.. انفجار سيارة في حادث مروري بنيويورك

أشجار الكريسماس وزينة بابا نويل.. أجواء احتفالية بشوارع القاهرة الكبرى استعدادا لرأس السنة

صدمة عيد الميلاد .. وفاة راكبة على متن طائرة بريطانية

مجرم سيكوباتي يخطف مراهقة ويحجزها بغرفة سرية في منزله .. قصة مرعبة

فسحتك عندنا.. أفضل 5 أماكن زهيدة لقضاء احتفالات رأس السنة

نصف المملكة المتحدة على موعد مع إعصار مدمر.. وتحذيرات خطرة بهذا الشأن

بسبب حصوة في الكلى.. ممرضة أمريكية تبتر يديها وساقيها بطريقة مأساوية

بعد رحيلها.. القصة الكاملة لصاحبة أول توكيل في مصر للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة

ترشيحاتنا

الحكومة تعلن عن وظائف في التربية والتعليم .. ومصلحة الخبراء والطب الشرعي والبريد

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي سحب 5 ألوية غرب غزة

كتائب القسام تستهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة القرارة في خان يونس

حكم قراءة القرآن من الهاتف المحمول في الصلاة .. الإفتاء تجيب

مستشار الرئيس الفلسطيني: الاقتراب من ملف التهجير خط أحمر

6 ضحايا.. ضبط سائق الونش المتسبب في حادث محور الفريق كمال عامر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. ريم مصطفى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

طبيب يكشف حقائق عن الفيروس المنتشر بالمدارس

رانيا يوسف وهيفاء وهبي الأبرز.. شاهد أجرأ إطلالات الفنانات في رأس السنة

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

فيديو

طفل صغير يقتحم حفل كاظم الساهر ويثير الجدل

صور عائلية وأغنية جديدة.. هكذا احتفل نجوم الفن بليلة رأس السنة 2024

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ