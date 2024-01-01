الأونروا تتهم إسرائيل باعتقال 3 من موظفيها في مخيم البريج

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الإثنين، اعتقال الجيش الإسرائيلي عددًا من موظفيها خلال اجتياحه مخيم البريج وسط قطاع غزة، مشيرة إلى ظروف احتجاز مهينة تعرض لها نازحون لجأوا إلى أحد مقراتها في المخيم.

وقالت "الأونروا" في بيان لها، وصل "إرم نيوز" نسخة منه، إن "قوات الجيش الإسرائيلي تقدمت بالدبابات والجرافات والمشاة باتجاه مدرسة إناث البريج، ودمرت الجدار الخلفي للمدرسة، ثم انتقلت إلى البوابة الرئيسة لها".

وأضافت أن "قوات الجيش أمرت ألف نازح وسبعة من موظفي الأونروا بإخلاء الملجأ مؤقتًا، حيث تم إجبار الذكور بمن فيهم موظفو الأونروا على خلع ملابسهم والبقاء بالملابس الداخلية، والانتقال إلى مكان مفتوح وأيديهم مرفوعة، بينما أمرت النساء والأطفال بالوقوف في وسط ساحة المدرسة".

وأكدت الوكالة أن "السلطات الإسرائيلية لا تزال تحتجز 27 نازحًا وثلاثة من موظفي الأونروا"، مشيرة إلى أنها تتحقق من التقارير التي تفيد بوقوع حوادث أثرت على مرافقها.

