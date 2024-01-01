مرعبة.. تعليق صادم من رضا عبد العال على اختيارات المنتخب المصري

علق رضا عبد العال نجم الزمالك السابق على اختيارات المنتخب المصري .

وكتب رضا عبد العال عبر حسابه بموقع فيسبوك: اختيارات المنتخب مرعبة.

ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير 2024، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير 2024؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.