الشيخ مصطفى عبد السلام خطيبا للجمعة القادمة من مسجد الحسين

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ مصطفى عبد السلام محمد محمد، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين بأداء خطبة الجمعة القادمة 5 يناير 2024م.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة، لتكون تحت عنوان: "الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل" ، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم ، انطلقت فعاليات الدراسة للفصل الدراسي الثاني بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2023م - 2024م يوم الأحد 31 / 12 / 2023م .

جدير بالذكر أن عدد مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف (30) مركزًا ، وأن الدراسة بها يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وأن عدد الدارسين بالفرقة الأولى (١٧٨٣)، وعدد الدارسين بالفرقة الثانية (١٣٤٢).