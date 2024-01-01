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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خلوا بالكم.. نصيحة مهمة للطلاب مع بدء امتحانات سنوات النقل| تفاصيل

صدى البلد

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، أن تحديد موعد امتحانات سنوات النقل يكون خاص بكل محافظة . 

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وقال رفعت فياض في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  أما موعد امتحانات أولى وثانية ثانوي تكون على مستوى الإدارات التعليمية داخل المحافظات".

وعن محترفي النصب وإرباك المشهد التعليمي وشاوميني،  قال رفعت فياض:" بنسبة 99% تكون الامتحانات المسربة كاذبة وتكون عملية نصب على الطلاب وأولياء الامور".

وتابع رفعت فياض:"  أهيب بأولياء الامور والطلاب بالتركيز في امتحانات سنوات النقل ولا ينتبهوا إلى محاولات شاومينج تعكير صفو الامتحانات".

وأكمل رفعت فياض:" بالنسبة لامتحانات أولى وثانية ثانوي تكون الامتحانات إلكتورنية  بنسبة 85 % من إجمالي الأسئلة   و15 % من الأسئلة ستكون مقالية في ورق منفصل ".

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