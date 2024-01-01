بها صورته يرتدى تاجا.. قلادة محمود الليثى الذهبية تثير ضجة برأس السنة

آثار الفنان محمود الليثى حالة من الجدل الواسع بسبب ظهوره اللافت بقوة فى حفل رأس السنة حيث ظهر مرتديا قلادة ذهبية ومطبوعا عليها صورته وهو يرتدى تاج.

ظهور محمود الليثى خطف الأنظار واثار جدل واسع بين رواد السوشيال ميديا بسبب القلادة الذهبية التى ظهر بها.

وقد محمود الليثى مجموعة من الأغانى الشهيرة له فى حفل رأس السنة ولعل من أبرزها بونبوناية سلطانه وزلزال ويا عم يا صياد.

محمود الليثى

في شهر يونيو الماضي، طرح المطرب الشعبي محمود الليثي، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ماتعتبونيش"، على موقع "يوتيوب" والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير.

وفي شهر أبريل الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية جديدة بعنوان ياعبده للمطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة يسرا.



طالت الانتقادات المطرب الشعبي محمود الليثي بعد ظهوره وهو يرتدي الكثير من الذهب في رقبته.

وارتدي محمود الليثي سلسلة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن وزنها ٢ كيلو جرام .

محمود الليثى

محمود الليثى