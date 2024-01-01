طفل صغير يقتحم حفل كاظم الساهر ويثير الجدل

اقتحم طفل صغير حفل الفنان كاظم الساهر حيث انتشرت عدد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أصغر مقتحم للمسرح

مع القيصر #كاظم_الساهر

من حفل أبوظبي pic.twitter.com/KSdC0ElsOb — رابطة عشاق كاظم في السعودية (@kadimalsahirsa) December 30, 2023

وحرص كاظم الساهر على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الطفل على هامش مهرجان الشيخ زايد بحفلات "ليالى الوثبة".

وظهر الطفل الصغير فى حفل كاظم الساهر مرتديا قميصا مطبوعا عليه صورة كاظم الساهر.

كاظم الساهر

وكشف الفنان كاظم الساهر تفاصيل تسجيل أحدث أغانيه Holdyourfire والتى طرحها مؤخرا تضامنا مع أهالى غزة باللغة الإنجليزية.

وقال كاظم الساهر فى حوار أجراه مع تليفزيون العربية من إسبانيا إنه كان حريصا على تقديم عمل فني للجمهور الغربي، لذلك قدم الأغنية باللغة الإنجليزية.

وأشار كاظم خلال لقائه إلى أنه فى البداية قام بكتابة الأغنية ثم قام بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التنفيذ.

وتابع كاظم الساهر أنه فى بداية التحضير للأغنية كان لا يجيد غناءها بالإنجليزي بالشكل المطلوب لذلك قام بتسجيلها أربع مرات داخل الاستديو ولم يقتنع بأدائه فاضطر للسفر إلى أمريكا وقام بالاستعانة بمطربين من الأوبرا هناك لكي يساعدوه على غنائها بالشكل المطلوب.

وأضاف الساهر أنه كان عندما يقوم بتسجيل الأغنية كان يستشير أحفاده لكونهم بأمريكا وعلى دراية كاملة باللغة الإنجليزية وبالفعل قاموا بسماع جميع النسخ التى قمت بتسجيلها إلى أن أعجبتهم وقررنا طرحها فى الأسواق.