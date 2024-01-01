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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حريق مدمر في جنوب إسبانيا خلال أول أيام العام الجديد

حريق مدمر يضرب جنوب
حريق مدمر يضرب جنوب اسبانيا في أولى أيام العام الجديد

أدى حريق هائل إلى استدعاء جيش من رجال الإطفاء للسيطرة عليه في جنوب إسبانيا، حيث أجبر الناس على ترك منازلهم، وسط احتفالات ليلة رأس السنة. 

وقال عضو مجلس محلي من “ميخاس”، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الجحيم بدأ بسبب قيام أشخاص بإطلاق ألعاب نارية غير مرخصة بالقرب من ملعب للجولف. 

وشهدت المنطقة حريقين يعتبران متصلين، وتم التقاط المراحل الأولى من الحريق بالكاميرا من قبل السياح البريطانيين والمقيمين في المنطقة.

 واضطر المصطافون والسكان المحليون في المنطقة إلى إخلاء منازلهم حيث كافح كل من حرائق الغابات وأفراد خدمة الإطفاء العاديين الحريق، الذي أصبح أكثر صعوبة بسبب الرياح التي تزيد سرعتها عن 40 ميلاً في الساعة والتي كانت تهب على المنطقة الجبلية.

 وقال المسؤولون إن الحريق كان يتحرك بسرعة حوالي 100 قدم في الدقيقة.

حريق هائل جنوب أسبانيا اسبانيا ليلة رأس السنة

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