فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

قالت الأرصاد اليابانية، اليوم الاثنين، إن زلزال إيشيكاوا يعد أكبر الزلازل المسجلة قوة في شبه جزيرة نوتو منذ عام 1885.

وأبلغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن حدوث زلازل قبالة ساحل إيشيكاوا والمقاطعات القريبة في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، وبلغت قوة إحداها الأولية 7.6 درجة.

تسونامي كبير

وأصدرت الوكالة تحذيرًا من حدوث تسونامي كبير لإيشيكاوا وتحذيرات من حدوث تسونامي منخفض المستوى لبقية الساحل الغربي لجزيرة هونشو.

وبدورها، وجهت السلطات اليابانية، اليوم الاثنين، تحذيرا من وقوع زلازل جديدة بقوة 7 درجات في الأيام المقبلة.