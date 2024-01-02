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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أزمات حلمي بكر.. مدير أعماله سرقه وزوجته تتهم مصطفى كامل بالتشهير.. فيديوجراف

الموسيقار حلمي بكر
الموسيقار حلمي بكر

أمرت نيابة الجيزة بإحالة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصري.

واستمعت النيابة العامة بالجيزة للمحامى سامح ثابت، وكيلًا عن الموسيقار حلمى بكر في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق واتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصري. 

 

استغل مرض موكله

 

وكشف سامح ثابت في أقواله أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.

لمتابعة المزيد حول النصب على حلمي بكر وأزمته الصحية .. تابع الفيديو جراف التالي:

الموسيقار حلمي بكر الاستيلاء منه على مبلغ مالي باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه النيابة العامة مدير أعمال

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