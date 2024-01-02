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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| لطلاب الجامعات.. إجراءات الاعتذار عن عدم دخول الامتحان.. صيدلة القاهرة تفتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


لطلاب الجامعات.. إجراءات الاعتذار عن عدم دخول الامتحان
قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول لجميع الفرق الدراسية.


البحث العلمي عن ورشة عمل بعنوان " الريادة والتميز في المجال الأكاديمي".. تفاصيل المشاركة
اعلنت أكاديمية البحث العلمي المصرية بالتعاون مع الألمانية (أجيا ) عن ورشة عمل بعنوان " الريادة والتميز في المجال الأكاديمي" على مدار يومين 10 و11 يناير 2024  وستكون الورشة فى مقر أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا ، و الورشة مجانية بدون أى مصاريف.

 

جامعة حلوان  .. التسجيل بالبرامج التدريبية للعاملين خلال يناير ٢٠٢٤ عبر هذا الرابط    
تتابع جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس  التي يطلقها مركز تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


صيدلة القاهرة تفتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا

أعلنت كلية الصيدلة جامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا (ماجستير العلوم الصيدلية) في التخصصات التالية: صيدلة صناعية – عقاقير- أدوية وسموم – كيمياء عضوية صيدلية – كيمياء صيدلية، وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024.

 

لطلاب جامعة القاهرة… كل ما تريد معرفته عن خدمات المكتبة المركزية
أعلنت جامعة القاهرة ، عن الخدمات التى تقدمها المكتبة المركزية للجامعة و ذلك من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء. 
 

تعرف على محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بآداب عين شمس
أصدرت كلية الآداب بجامعة عين شمس عددا من التعليمات والمحظورات بشأن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024م ، وذلك تزامنا مع انطلاق امتحانات منتصف العام فى أسبوعها الأول.

 

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