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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بآداب عين شمس

كلية الآداب بجامعة
كلية الآداب بجامعة عين شمس

أصدرت كلية الآداب بجامعة عين شمس عددا من التعليمات والمحظورات بشأن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024م ، وذلك تزامنا مع انطلاق امتحانات منتصف العام فى أسبوعها الأول.

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محظورات الامتحانات بكلية الآداب

ولذلك حرص "صدى البلد" على رصد قائمة محظورات الامتحانات بكلية الآداب بجامعة عين شمس، كما يلى: 

- لا يسمح للطالب بأداء الامتحان إلا بعد تقديم إثبات الشخصية بطاقة التعريف الجامعي، بطاقة الرقم القومي، جواز السفر للوافدين).

- يلتزم الطالب بالحضور إلى مقر لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة.

-  لا يسمح للطالب بالدخول إلى لجان الامتحانات بعد مضي [20 دقيقة من بدء الامتحان، ولا يسمح بخروجه إلا بعد مرور نصف الوقت 45 دقيقة.

- يحظر بشكل قاطع دخول الطلاب لجان الامتحانات بأي كتب، أو مذكرات، أو أوراق تتصل بمادة الامتحان.

- يمنع منعا تاما دخول الطالب لجان الامتحانات بالهاتف المحمول و أية أجهزة اتصال ذكية أخرى.

- يحظر بشكل قاطع التدخين داخل جميع لجان الامتحانات.

- يلتزم الطالب بعدم العبث بورقة الإجابة أو قطع أجزاء منها وتسليمها بعد الانتهاء من 
الإجابة في الوقت المخصص للملاحظين.

- سوف تحجب نتيجة الطالب في حال عدم سداد الرسوم الدراسية المقررة.

- على جميع الطلاب الالتزام بتوجيهات المراقبين والملاحظين والتعاون معهم للحفاظ على النظام داخل لجان الامتحانات.

وانطلقت اختبارات منتصف العام الدراسي 2023 / 2024، بكلية الآداب فى أسبوعها الأول وتستمر حتى الخميس 18 يناير 2024.

واتخذت الكلية استعدادات لوجيستية، تزامنا مع انطلاق الاختبارات في كل المواد بجميع الفرق والمستويات الدراسية، وتكون الامتحانات على 4 فترات تبدأ من التاسعة صباحا حتى الرابعة والنصف عصرا ومدة اللجنة الواحدة ساعة ونصف ويفصل بين اللجنة والأخرى نصف ساعة للتنظيف وتنظيم دخول وخروج الطلاب.

ويؤدى الاختبارات ما يقرب من 22 ألف طالب، وقد تم إعلان الجداول على الموقع الإلكترونى والصفحة الرسمية للكلية، بالإضافة إلى إعلان الطلاب يوميا بأماكن لجانهم من خلال الصفحة الرسمية للكلية. 

والكلية انتهت من إجراء  الاختبارات الإلكترونية لمادة الحاسب  الآلى على مستوى برامج كلية الآداب للمستوى الأول ببرامج الساعات المعتمدة وذلك بمعامل الاختبارات الإلكترونية المركزية بجامعة عين شمس الكائنة بكلية الألسن والتى استمرت من 17 حتى 19 ديسمبر، بالتعاون مع إدارة تطوير التعليم بالجامعة.

كما أدى طلاب النظام القديم وطلاب اللجان الخاصة وطلاب مركز الابصار الامتحان بمقر كلية الآداب في المعامل المخصصة لهم، وذلك يوم الخميس 21 ديسمبر الجار، وتتميز خدمة الاختبارات الإلكترونية بحصول الطالب على نتيجة الاختبار فور الفراغ من تسجيل الإجابة، كما تتيح للطلاب معرفة الإجابة النموذجية المفترضة .

وكان قد انعقد اليوم العلمي للتمريض بمستشفيات جامعة عين شمس  تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، بتنظيم الإدارة المركزية للتمريض برئاسة الدكتور منال عبد السلام مدير الإدارة المركزية للتمريض.

وأشاد الدكتور طارق يوسف خلال كلمته بنجاح مستوى أداء التمريض خلال الجولة الميدانية الأخيرة لوفد الاعتماد والرقابة الصحية وانبهار الوفد بمستوى التمريض، مشيرا إلى أن تحسين بيئة العمل وتطويرها يحسن من أداء التمريض أداءً ملموساً على أرض الواقع.

وأكد أن اليوم العلمي للتمريض هو أمر مميز يسعى لتحسين أداء العاملين مشيراً أن كافة الفعاليات العلمية دائماً ما تعطي فاعلية لتحسين الخدمة المقدمة للمريض،  ووجه سيادته بتفعيل مثل هذا اليوم لجميع المستشفيات كلاً في تخصصه مؤكداً  على أن الأولوية للمريض دائماً وأن تحسين أداء العاملين بقطاع التمريض يرفع من كفاءة الخدمة المقدمة للمريض.

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