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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير تعليم يشيد دور الاختبارات الإلكترونية في تعزيز جودة التعليم

الاختبارات الإلكترونية
الاختبارات الإلكترونية

أعرب الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، عن إعجابه بالإجراءات الرامية إلى تطوير مجال نظم التقويم والامتحانات، بهدف تحسين مخرجات العملية التعليمية وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب، مؤكدًا على أهمية الاعتماد على الاختبارات الإلكترونية كوسيلة فعالة لتطوير جودة التعليم العالي.

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الاختبارات الإلكترونية

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التحول نحو نظم التقويم الإلكتروني يعتبر خطوة إيجابية في تطوير العملية التعليمية، حيث يمكن هذا النهج من تحسين الشفافية والعدالة في عمليات التقييم، مشيرًا إلى أن الاختبارات الإلكترونية تلعب دورًا كبيرًا في تحفيز التكنولوجيا في التعليم وتسهم في تطوير المناهج الدراسية وطرق التقويم.

وأكد الخبير التربوي، أن هذه الإجراءات تعكس التزام النظام التعليمي بالتحول الرقمي واستغلال التكنولوجيا في تعزيز جودة التعليم، مشيرًا إلى أهمية مواكبة التقنيات الحديثة والتحول إلى نظم إلكترونية في مجال التقويم لتحقيق فعالية أكبر وتوفير بيئة تعلم تفاعلية ومحفزة للطلاب.

وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن التحول إلى نظم التقويم الإلكتروني يعتبر خطوة إيجابية في تطوير العملية التعليمية، حيث مكن هذا النهج من تحقيق العديد من المزايا، منها:

تحسين الشفافية والعدالة في عمليات التقييم: 

يمكن استخدام نظم التقويم الإلكتروني لتوفير بيئة تقييم عادلة لجميع الطلاب، حيث لا يمكن للطلاب الغش أو التلاعب في النتائج.

تحفيز التكنولوجيا في التعليم: 

تساعد الاختبارات الإلكترونية على تحفيز استخدام التكنولوجيا في التعليم، حيث يمكن استخدامها لتوفير محتوى تعليمي متفاعل وأكثر جاذبية للطلاب.

تطوير المناهج الدراسية وطرق التقويم: 

تساعد الاختبارات الإلكترونية على تطوير المناهج الدراسية وطرق التقويم، حيث يمكن استخدامها لقياس مهارات التفكير العليا والمهارات الإبداعية لدى الطلاب.

وأكد الدكتور محمد عبد العزيز، على أهمية مواكبة التقنيات الحديثة والتحول إلى نظم إلكترونية في مجال التقويم لتحقيق فعالية أكبر وتوفير بيئة تعلم تفاعلية ومحفزة للطلاب، حيث أن نظم التقويم الإلكتروني توفر العديد من المزايا التي يمكن أن تساهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.

ومن أجل تحقيق الاستفادة القصوى من نظم التقويم الإلكتروني، يجب مراعاة النقاط التالية:

ضرورة تصميم الاختبارات الإلكترونية بشكل جيد، بحيث تقيس المهارات والقدرات التي يفترض أن يمتلكها الطلاب.

ضرورة تدريب المعلمين على استخدام نظم التقويم الإلكتروني، حتى يتمكنوا من استخدامها بكفاءة وفاعلية.

ضرورة توفير الدعم الفني اللازم للطلاب، حتى يتمكنوا من اجتياز الاختبارات الإلكترونية بنجاح.

أهمية التحول الرقمي في التعليم

وصرح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن للتحول الرقمي في التعليم العديد من المزايا، والتي يمكن تلخيصها في الآتي:

الوصول إلى التعليم: 

يمكن للطلاب الوصول إلى التعليم من أي مكان في العالم، دون الحاجة إلى الحضور إلى الفصول الدراسية التقليدية.

التعلم الذاتي: يمكن للطلاب التعلم وفقًا لسرعتهم وقدراتهم الخاصة.

التخصيص: يمكن للطلاب الحصول على تعليم مخصص يلبي احتياجاتهم الفردية.

التفاعل: يمكن للطلاب التفاعل مع بعضهم البعض ومع المعلمين بشكل أكبر.

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