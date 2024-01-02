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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. علامات مبكرة تخبرك بأن مرض السكر يقترب

مرض السكر
مرض السكر

مرض السكري هو حالة مزمنة تتطلب تشخيصًا طبيًا للتأكد من وجوده ومع ذلك، هناك بعض العلامات والأعراض التي يمكن أن تشير إلى احتمالية حدوث مرض السكري أو تشير إلى اضطرابات في مستوى السكر في الدم، إليك بعض العلامات المبكرة التي يمكن أن تنذر بحدوث مرض السكري وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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احترس علامات مبكرة تخبرك بأن مرض السكر على وشك الحدوث

زيادة العطش والجفاف: الشعور بالعطش المفرط والجفاف الشديد قد يكون علامة مبكرة لمرض السكري، يحدث ذلك عندما يزيد مستوى السكر في الدم ويجبر الجسم على التخلص من المزيد من السوائل من خلال التبول.

زيادة التبول: زيادة عدد مرات التبول، خاصة ليلاً، قد تكون إشارة إلى وجود مشكلة في تنظيم مستوى السكر في الدم. يحدث ذلك عندما يفقد الجسم القدرة على معالجة السكر بشكل صحيح.

زيادة الجوع: الشعور بالجوع المفرط والرغبة المستمرة في تناول الطعام قد يكون علامة على مستويات السكر في الدم المرتفعة وعدم قدرة الجسم على استخدام السكر بشكل صحيح للحصول على الطاقة.

فقدان الوزن غير المبرر: في بعض الحالات، قد يلاحظ الشخص فقدان وزنه على الرغم من عدم ممارسة نشاط بدني مكثف أو تغيير في نمط الأكل. يحدث ذلك عندما يكون الجسم غير قادر على استخدام السكر كمصدر رئيسي للطاقة وبدلاً من ذلك يستخدم الدهون والبروتينات كمصادر بديلة.

تعب وضعف عام: قد يشعر الشخص المصاب بمرض السكري المحتمل بالتعب المستمر والضعف العام، نتيجة لعدم قدرة الجسم على استخدام السكر بشكل صحيح لتوفير الطاقة للخلايا.

إذا كنت تشعر بأي من هذه العلامات أو تشك في وجود مرض السكري، فمن الضروري استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة والحصول على التشخيص الدقيق والعلاج المناسب.

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