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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سعيد توفيق: الموظف خطر على الوعي لأن عقليته إدارية وليست إبداعية وثقافية

الدكتور سعيد توفيق
الدكتور سعيد توفيق

قال الدكتور سعيد توفيق، أستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال بجامعة القاهرة، إن الموظف خطر على الوعي لأن عقليته إدارية وليست إبداعية وثقافية، مؤكدًا أن العملية ليست سهلة ويجب أن يكون كل واحد في موقعه خاصة القيادات والمناصب العليا لابد أن يكون صاحب رؤيا ولديه وعي.

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وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزراء الثقافة في بلدن مثل فرنسا كانوا فلاسفة، مشيرًا إلى أن الفلسفة رؤيا كلية ويوجد كتب على مستوى الفلاسفة والمثقفين ثقافة عالية ويوجد كتب مجالها يخاطب القارئ العام.

وأشار إلى أنه أثناء توليه أمين عام للمجلس الأعلى للثقافة، تقدم بمشروع لقانون كان موجودًا  من أيام السادات وهو “قرار إنشاء المجلس الأعلى للثقافة”، وهو مشروع بقرار جمهوري حتى لا يمر على النواب وعمل عليه لمدة عام وكان معه كبار العقول وهو تعديل القانون الذي كان معتمدًا في عهد السادات والذي كان لابد من تعديله.

وأكد أن أفضل وزراء للثقافة من وجهة نظره هم ثروت عكاشة، فاروق حسني، والذي قدم أشياء مهمة في وزارة الثقافة لأنه فنان.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

الدكتور سعيد توفيق أستاذ الفلسفة الدكتور محمد الباز برنامج الشاهد المناصب العليا سعيد توفيق

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