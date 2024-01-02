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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحل قريب.. عضو الزمالك يعلن تطورات أزمة القيد

صدى البلد

كشف عمرو أدهم، عضو مجلس أدارة نادي الزمالك، كواليس جديد لحل أزمة القيد. 

وكتب عبر أكس: “‏تم سداد حق رعاية نداي وجاري سداد حق رعاية سامسون تم سداد جزء من المستحقات و جدولة جزء اخر ‏من خلال تفاوض مباشر سهل يعكس تقدير من مساعدي فيريرا لقيمة نادي الزمالك ‏الشكر لحسني خطاب و مساعدي فيريرا علي التجاوب، مفاوضات ايجابية مع سبورتنج واتشيمبونح وكاراكاس، ‏الحل قريب بتوفيق من الله”. 

كان الإعلامي إسلام صادق   قد أشار إلى أن فينجادا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك واتحاد الكرة توسط من أجل التدخل، موضحا أن فينجادا أبلغ أحد المسؤولين أن نادي سبورتنج لشبونة متحفظ على تقسيط الغرامة، وهو ما يضع نادي الزمالك في ورطة، حيث إن نادي الزمالك كان يرغب في تقسيط 25% من المبلغ كل 3 أشهر. 

اتحاد الكرة الزمالك عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك نادي سبورتنج لشبونة نادي الزمالك

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